FERRAGNI, SENTI MOURINHO! – L’ALLENATORE DELLA ROMA, IN VISITA AI BAMBINI RICOVERATI ALLA CLINICA “MATER DEI”, È SEMBRATO LANCIARE UNA STILETTATA ALL'INFLUENCER: “LA BENEFICENZA SI FA CON LA BOCCA CHIUSA E IL CUORE APERTO. COME FANNO QUESTE PERSONE CHE MERITANO UN GRANDE APPLAUSO. NESSUNO SA DELLA MIA BENEFICENZA...” – VIDEO

Estratto dell’articolo di www.liberoquotidiano.it

Ieri è arrivata anche la stoccata di José Mourinho a Chiara Ferragni. L’allenatore della Roma, in visita ai piccoli pazienti della clinica Mater Dei, ha parlato, microfono alla mano, ai presenti lanciando una stilettata all’influencer (senza mai nominarla): «Ringrazio per l’affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. L’applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza. Nessuno sa della mia beneficenza. Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto. E come fanno queste persone che meritano grande applauso».

