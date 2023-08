A FERRAGOSTO L'ITALIA SARÀ UN GIRARROSTO – DOMANI È PREVISTA UNA GIORNATA DI SOLE SU TUTTA LA PENISOLA, A ESCLUSIONE DELL'ALTO ADIGE E DEL VENETO, DOVE CI SARANNO BREVI TEMPORALI – TEMPERATURE TORRIDE SOPRATTUTTO AL CENTRO-NORD, CON 35 GRADI A MILANO, FIRENZE, BOLOGNA E 37 A ROMA. IN SARDEGNA SI ARRIVERÀ A 40 GRADI – PREPARATEVI A SOPPORTARE ANCORA A LUNGO IL GRANDE CALDO, L'ANTICICLONE NERONE NON INTENDE ANDARSENE PRIMA DI…

(adnKronos) – Il caldo torna a dominare l'Italia da oggi, con temperature alte anche domani, a Ferragosto. Le previsioni meteo, per i prossimi giorni, annunciano bel tempo con sole e cielo sereno o poco nuvoloso prevalenti sulla quasi totalità dell’Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che la permanenza dell’anticiclone sull’Italia sarà piuttosto lunga, almeno fino al 23-24 di agosto, se non di più.

Soltanto i settori alpini, soprattutto di confine e zone vicine ad esso, potranno essere interessati da veloci temporali di calore che tenderanno a svilupparsi nel corso delle ore pomeridiane. Il giorno di Ferragosto, martedì 15, trascorrerà in questo modo, ma i temporali con locali grandinate interesseranno soprattutto l’Alto Adige, in Trentino il Primiero e in Veneto localmente il Cadore.

Ma saranno le temperature le vere protagoniste dell’anticiclone Nerone che colpirà soprattutto il Centro-Nord, lasciando il Sud in balìa di deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura africana. Ma sul resto d’Italia i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. La capitale, almeno fino a venerdì 18 non supererà i 33-34°C, dopo di che anch’essa salirà fin verso i 36-37°C all’ombra.

Infine sulla Sardegna, nelle zone interne meridionali si potrebbero toccare addirittura i 40°C o anche più. E come se non bastasse oltre al caldo diurno si dovrà fare i conti pure con l’afa e le notti tropicali; le temperature notturne infatti su gran parte delle città centro-settentrionali non scenderanno mai sotto i 20-23°C. In questo contesto il disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili (come anziani e bambini) tenderà ad aumentare.

Finirà presto questa ondata di caldo africano? Non sembra, anzi, proprio dal weekend 19-20 agosto sembrerebbe che l’anticiclone africano possa rinvigorirsi ulteriormente con il rischio di stracciare molti record di caldo per il periodo. Staremo a vedere.

Lunedì 14. Al nord: sole e caldo, isolati temporali sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente e caldo moderato.

Martedì 15. Al nord: tanto sole e caldo, temporali in Trentino Alto Adige e sul Cadore. Al centro: tutto soleggiato e caldo in aumento. Al sud: bel tempo con caldo non eccessivo.

Mercoledì 16. Al nord: bel tempo, caldo e qualche temporale sulle Alpi. Al centro: tanto sole e tanto caldo, occasionali temporali di calore sull’Appennino. Al sud: tutto sole e caldo nella norma.

