A FERRAGOSTO ANDATECI PIANO CON IL POLLO CON I PEPERONI - TRA PRANZI, CENE, APERITIVI E BRINDISI, NELLA SETTIMANA DI MEZZA ESTATE SI RISCHIA DI INGRASSARE DI TRE O QUATTRO CHILI, VANIFICANDO GLI SFORZI PER SUPERARE LA PROVA COSTUME - I TRANELLI PRINCIPALI SONO LA PASTA, IL GELATO, ALCOL E BEVANDE ZUCCHERATE - I CONSIGLI DELL'ESPERTA: MANGIARE VERDURE COME ANTIPASTO, CERCARE DI NON SALTARE I PASTI E…

Estratto dell'articolo di Valentina Arcovio per “il Messaggero”

MANGIARE A FERRAGOSTO

[…] Ferragosto come Natale. Tra pranzi e cene, nella settimana di mezza estate, […] il rischio è che, senza neppure accorgersene si supera notevolmente il fabbisogno giornaliero calorico e proteico, fino anche ad oltre 1000 calorie in più.

«Gli eccessi a tavola, anche solo per pochi giorni, possono farci arrivare a riprendere anche quei tre o quattro chili che a fatica si è riusciti a perdere prima dell'estate - conferma Annamaria Colao, past president della Società Italiana di Endocrinologia, Ordinario di Endocrinologia all'Università di Napoli Federico II - I tranelli principali nella settimana di Ferragosto sono i pasti troppo calorici, i gelati e soprattutto il consumo di alcolici o di bevande gassate e zuccherate».

IL CONSIGLIO

Ma attenzione a non fraintendere l'esperta. A Ferragosto, in vacanza, non è vietato trasgredire. […] Potrebbe, infatti, essere frustrante o addirittura controproducente, per molti, illudersi di poter seguire pedissequamente la propria dieta anche nel pieno della festa. A essere così fiscali, secondo l'esperta, ci sarebbero più svantaggi che vantaggi: meglio sgarrare per uno o due pasti che dover affrontare i risvolti psicologici, sociali e conviviali di una dieta seguita nei giorni di festa.

Il segreto è quindi essere piuttosto ligi nei giorni precedenti per poi lasciarsi andare. Ma con moderazione. «[…] Un trucco da vecchi esperti delle abbuffate è quello di iniziare i pasti mangiando verdura, a cui aggiungere magari un bel bicchiere d'acqua o una tisana, come si preferisce. «Iniziare così un pasto che si prospetta essere abbondante continua Colao - può aumentare il volume gastrico e favorire così un maggior senso di sazietà, che di conseguenza ci spinge a consumare meno dopo. Inoltre, un antipasto di verdure e/o un bicchiere d'acqua abbassa l'indice glicemico della pasta che si consumerà dopo». […] . «Si può chiudere un occhio su 1-2 brindisi, mentre sono da evitare gli eccessi che regalano chili. I cocktail sono quasi sempre super-calorici».

L'ORARIO

E dopo gli eccessi? Saltare pasti è sempre una pessima strategia dietetica. Fa male e educa il corpo ad immagazzinare di più durante i pasti successivi, vanificando lo sforzo. Meglio continuare quindi a mangiare pasti completi […] Uno sguardo attento andrebbe rivolto anche agli orari dei pasti. È la cosiddetta crononutrizione, quella che in generale ci suggerisce che dovremmo consumare la maggior parte delle calorie di una giornata la mattina o al massimo entro le ore 15 o 16 del pomeriggio. In estate aumenta anche il rischio congestioni, […] Quando mangiamo, soprattutto se i pasti sono abbondanti, il flusso sanguigno aumenta in direzione dello stomaco per sostenere la sua attività digestiva.

«Se a questa situazione si sovrappone uno sbalzo termico improvviso, dovuto a un bagno nell'acqua fredda o all'ingestione di una bibita gelata, questo flusso viene interrotto con possibili ripercussioni sul processo digestivo, che può avere conseguenze sistemiche anche molto gravi», […]