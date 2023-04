LE FERROVIE METTONO LE ALI! – DAL 5 APRILE 2023 CHI VIAGGIA CON LE FRECCE POTRÀ ACQUISTARE CON UN’UNICA TRANSAZIONE SIA IL BIGLIETTO PER IL TRENO SIA QUELLO PER UN VOLO DI ITA AIRWAYS. I TRENI VELOCI ARRIVERANNO DIRETTAMENTE A FIUMICINO, MA SOLO DA ALCUNE TRATTE SPECIFICHE: ECCO QUALI…

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per www.repubblica.it

ita airways e frecciarossa - biglietti unici

Anche l'Italia fa un passo deciso verso il biglietto unico per viaggiare sia in treno sia in aereo. Il ticket unitario nasce da un'alleanza tra Ita Airways - la compagnia di Stato, promessa sposa di Lufthansa - Trenitalia e Aeroporti di Roma (società che gestisce gli scali di Ciampino e Fiumicino).

[…] Quando è stata introdotta questa novità?

E' in campo da mercoledì 5 aprile 2023. […] Chi viaggia in treno può acquistare - con un'unica transazione, con un solo pagamento - sia il biglietto per il treno sia quello per un volo di Ita. Un biglietto che sarà un file digitale, ovviamente stampabile.

Questa novità vale per qualsiasi tipo di treno?

No. Trenitalia la introduce per la sola alta velocità: dunque per i Frecciarossa e i Frecciargento.

Posso avere un esempio concreto di come funzionerà?

Sono a Padova. Salgo sul Frecciarossa, arrivo direttamente alla stazione di Roma Fiumicino. Qui, nello scalo, salirò sull'aereo. In tasca avrò un biglietto unico (o combinato) sia per il treno sia per il volo.

Lungo quali tratte ferroviarie potrà essere acquistato?

Lungo le tratte - con destinazione Roma Fiumicino (quando previsto) o con destinazione Roma Termini - che partono da questa stazioni: Bari Centrale, Brindisi, Foggia, Lecce, Lamezia Terme Centrale, Reggio Calabria Centrale, Bologna Centrale, Pisa Centrale, Firenze (Campo di Marte, Santa Maria Novella), Caserta, Napoli Centrale, Afragola, Salerno, Brescia, Milano (Centrale e Rogoredo), Padova, Trieste (Airport e Centrale), Venezia (Mestre, Santa Lucia, Porta Nuova), La Spezia Centrale, Torino Porta Nuova, Genova (Brignole, Piazza Principale).

ITA AIRWORTH - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] Questo biglietto mi assegna già il posto sul treno e quello sull'aereo?

No. Sono necessari due check-in. Uno assegnerà il posto sul treno, il secondo sull'aereo. […]

Se arrivo in treno a Roma Termini, come raggiungo, poi, Fiumicino?

Con il treno Leonardo Express. Anche questo biglietto può essere comprato con la transazione che ci permette di pagare sia il biglietto ferroviario ordinario (Alta Velocità) e sia il biglietto aereo.

treni frecciarossa

C'è davvero un check-in di Ita nella stazione ferroviaria di Roma Fiumicino?

Sì. Alla stazione ferroviaria di Roma Fiumicino funziona ora un check-in di Ita Airways. E' aperto tutti i giorni (dalle ore 7 alle 19). […] Alla stazione ferroviaria di Roma Fiumicino, il check-in di Ita Airways funziona in modalità drop off, per le persone che hanno già fatto l'accettazione via Internet o con l'app di Ita.

Posso già consegnare il bagaglio alla stazione ferroviaria di Roma Fiumicino?

Sì. Il bagaglio viene preso in carico dal personale di Ita (due gli addetti) e consegnato a guardie giurate che lo indizzeranno verso il sistema di controlli dello scalo. Così arriverà a bordo dell'aereo.

[…] Questo sistema di biglietto combinato funziona anche se prendo il treno in stazioni estere?

frecciarossa

Sì. Qui trovi l'elenco della stazioni ferroviarie straniere.

I Paesi coinvolti sono:

• Belgio (linee ferroviarie SNBC, Thalys) e Olanda,

• Regno Unito (linee North East Railway, Great Western Railways, National Express, Avanti West),

• Spagna (linea ferroviaria Renfe),

• Svizzera (linea ferroviaria SBB Swiss Railways).