I FESTIVAL CHE CI PIACCIONO: DOVE UOMINI E DONNE ZOMPETTANO MEZZI NUDI – IN GIAPPONE L’HADAKA MATSURI FESTIVAL, NOTO COME "FESTIVAL DELL'UOMO NUDO", NON SARA' PIÙ UN CAMPO DI "FAVE": PER LA PRIMA VOLTA DA 1250 ANNI POTRANNO PARTECIPARE ANCHE LE DONNE – GLI UOMINI INDOSSANO SOLO UN PERIZOMA BIANCO MENTRE SFILANO PER LA CITTÀ, SI GETTANO ADDOSSO SECCHI D'ACQUA GELIDA, BEVENO SAKÈ PER RISCALDARSI E TRASPORTANO DELLE....

Estratto dell’articolo di Lorenzo Lamperti per www.lastampa.it

hadaka matsuri festival 6

l suo nome ufficiale è Hadaka Matsuri Festival, ma in molti in Giappone lo chiamano "festival dell'uomo nudo". Si tratta di una tradizione antica ormai circa 1250 anni, prettamente maschile. Ma quest'anno, per la prima volta, apre le sue porte anche alle donne. L'evento, che quest'anno si apre il 22 febbraio, si svolge al tempio di Konomiya, nella città di Inazawa nella prefettura di Aichi, sulla costa orientale del Giappone e sud di Tokyo.

Come spiegano i media giapponesi, le radici della festa risalgono all'epoca in cui la superstiziosa popolazione locale voleva assicurarsi la fortuna per l'anno a venire, in particolare in un periodo di peste e altre malattie comuni. Gli uomini del luogo si riunivano al santuario, in una città altrimenti tranquilla, la mattina presto per iniziare i rituali della giornata.

hadaka matsuri festival 4

Gli uomini indossano solo perizomi bianchi e bandane colorate mentre sfilano per la città, gettandosi addosso secchi d'acqua gelida, bevendo sakè per riscaldarsi e trasportando santuari portatili su lunghe aste di bambù decorate con nastri. Quando i festaioli raggiungono finalmente il santuario nel tardo pomeriggio, invocano l'apparizione dello shin-otoko, o "uomo dio" in giapponese.

Si tratta di un uomo ogni anno diverso, designato per il ruolo, e che appare completamente nudo. Secondo i media locali, l'uomo prescelto viene tenuto in solitudine per giorni prima dell'evento, trascorrendo il tempo in preghiera. Il giorno del festival, viene rasato dalla testa ai piedi, spogliato e infine mandato in mezzo alla folla che circonda il santuario.

hadaka matsuri festival 5

[…] Tuttavia, alle donne non sarà ancora permesso di partecipare al momento culminante del festival, quello per cui è più famoso: una mischia violenta in cui gli uomini che indossano solo i perizomi cercano di toccare un uomo completamente nudo designato come shin-otoko, o "uomo dio" in giapponese, per ottenere fortuna per l'anno successivo. Mitsugu Katayama, un funzionario del comitato organizzatore, ha dichiarato a This Week in Asia che si prevede che circa 10 mila persone locali parteciperanno al festival, mentre un numero analogo sarà costituito da spettatori.

[…]

hadaka matsuri festival 1

È probabile che ci sia un'altra ragione dietro la decisione del santuario di dare alle donne un ruolo più importante nel festival, ha aggiunto l'autrice: molte comunità rurali si stanno riducendo perché i giovani si trasferiscono nelle grandi città in cerca di lavoro, lasciando le città popolate in gran parte da anziani e malati. Le cittadine locali sanno dunque che devono provare a coinvolgere non solo gli uomini, ma anche le donne, nelle loro iniziative anche nel tentativo di far parlare di sé a livello nazionale e attrarre visitatori. […]

hadaka matsuri festival 3 hadaka matsuri girone infernale hadaka matsuri festival 7 hadaka matsuri festival 2