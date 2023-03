11 mar 2023 09:40

FETO NON VEDO - I MEDICI IN CINA HANNO RIMOSSO UN FETO CHE NON SI ERA SVILUPPATO IN GRAVIDANZA DAL CRANIO DI UNA BAMBINA – LA PICCOLA AVEVA DEI RITARDI NEI MOVIMENTI MA PER IL RESTO NON PRESENTAVA SINTOMI PARTICOLARI – DOPO TAC E RISONANZA MAGNETICA, I DOTTORI HANNO TROVATO IL GEMELLO NON NATO DELLA PICCOLA DENTRO LA SUA TESTA, CON TANTO DI COLONNA VERTEBRALE, DEL FEMORE, TIBIA E BRACCIA...