FIAMME DA FICTION, DANNI REALI – LA RAI FA MARCIA INDIETRO: DOPO LA RIVOLTA DEL SINDACO E DEGLI ABITANTI DI STROMBOLI, NON ANDRÀ IN ONDA LA FICTION “PROTEZIONE CIVILE” CHE CAUSÒ UN DEVASTANTE INCENDIO SULL’ISOLA NEL 2022 – MA SCONGIURATA LA MESSA IN ONDA, STROMBOLI RIMANE CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO: LA SOCIETÀ 11 MARZO FILM HA FATTO UNA PROPOSTA RISARCITORIA AL COMUNE, MA PER SINDACO È…

Estratto dell'articolo di Fabrizio Bertè per www.repubblica.it

La notte tra il 25 e il 26 maggio del 2022, a Stromboli, sul set della fiction "Protezione civile”, con Ambra Angiolini protagonista, un terribile incendio flagellò l’isola, mandando in fumo decine di ettari di macchia mediterranea. E il 12 agosto dello stesso anno, con le montagne prive di vegetazione a causa del fuoco, una devastante alluvione colpì Stromboli causando danni incalcolabili. Adesso, dopo la presa di posizione degli isolani e della senatrice messinese Dafne Musolino, di Italia viva, la Rai ha deciso di non mandare in onda la fiction. Almeno, fino a quando l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili.

[…] La notizia, adesso, scongiurata la messa in onda, è che la società 11 Marzo Film ha fatto al Comune di Stromboli una proposta risarcitoria: «Una proposta, però – dice il sindaco Gullo – minima e decisamente limitata. Comunque, nei prossimi giorni, la metterò al vaglio della popolazione, come ho sempre fatto. Perché ogni cosa, la decideremo assieme. Ritengo, comunque, che la cosa più grave sia stata la mancata solidarietà. Non abbiamo mai ricevuto vere e proprie scuse, ma solo timidi segnali di avvicinamento».

La mattina del 26 maggio del 2022, Ambra Angiolini, assieme a tutta la troupe, ha subito lasciato l’isola. Per poi tornarci, dopo l’alluvione, il 20 agosto, assieme all’ispettore di produzione della fiction Luca Palmentieri e all’attore Andrea Bosca, con pala e stivali per aiutare gli strombolani: «A me, personalmente – ha detto Carlo Lanza – non interessa che la fiction vada in onda, o meno. La mia più grande delusione è stata l’immediata fuga di tutto il cast. Abbiamo avuto danni incalcolabili, ci saremmo aspettati maggiore solidarietà».

