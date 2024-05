LA FIERA DEL PORCONE AL TRIBUNALE DI NEW YORK – NELLO STESSO EDIFICIO DOVE SI TIENE IL PROCESSO A TRUMP, IN QUESTE ORE C’È ANCHE HARVEY WEINSTEIN, SEMPRE PIÙ FRAGILE E MALATO – IL 72ENNE EX PRODUTTORE, CHE STA SCONTANDO UNA CONDANNA A 23 ANNI, È IN AULA PER DISCUTERE DEL NUOVO PROCESSO PER STUPRO, CHE SEGUE ALL’ANNULLAMENTO DELLA CONDANNA DEL 2020…

1. UN FRAGILE HARVEY WEINSTEIN È STATO PORTATO NELLO STESSO TRIBUNALE DI DONALD TRUMP

Traduzione dell’articolo di Kyle Osullivan per https://www.the-express.com/

Harvey Weinstein si è presentato nello stesso tribunale di New York dove l'ex presidente Donald Trump è attualmente sotto processo. Il 72enne ex produttore hollywoodiano caduto in disgrazia, in attesa di un nuovo processo con l'accusa di stupro, dopo che la sua condanna del 2020 è stata annullata, è apparso incredibilmente fragile mentre veniva accompagnato in aula.

L'udienza affronterà diverse questioni legali relative al prossimo processo, che è stato fissato provvisoriamente per il periodo successivo al “Labor Day” (2 settembre). Il primo processo di Weinstein si è svolto nella stessa aula dove ora è in corso il processo a Trump, ma è improbabile che i due uomini si incrocino.

Weinstein è atteso in un'aula di tribunale situata su un piano diverso da quello in cui si svolge il processo a Trump. Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro di terzo grado nei confronti di Jessica Mann, un'aspirante attrice, e di violenza sessuale nei confronti di Miriam Haley, un'ex assistente di produzione televisiva e cinematografica.

Il mese scorso, la Corte Suprema di New York ha annullato le condanne dopo aver stabilito che il giudice del processo aveva ingiustamente permesso una testimonianza contro di lui basata su accuse di altre donne che non facevano parte del caso.

Weinstein, 72 anni, insiste nel dire fatto che ogni attività sessuale è stata consensuale. […]

[…] Il mese scorso, Weinstein è stato ricoverato in ospedale dopo il suo ritorno a New York in seguito alla sentenza della corte d'appello che ha annullato la sua condanna per stupro del 2020. L'avvocato Aidala ha detto che Weinstein è stato trasferito al Bellevue Hospital di Manhattan dopo il suo arrivo venerdì nelle carceri cittadine ed è stato sottoposto a una serie di esami.

"L'hanno visitato e mandato al Bellevue. Sembra che abbia bisogno di molto aiuto, fisicamente. Ha molti problemi. Si sta sottoponendo a tutti i tipi di esami. È un po' un disastro dal punto di vista della salute", ha detto Aidala.

Ha detto che i disturbi del suo cliente sono fisici, aggiungendo che mentalmente è "sveglio come un pesce. I piedi sono ben piantati a terra". Weinstein, che sta già scontando una condanna a 23 anni a New York, è stato riconosciuto colpevole a Los Angeles nel 2022 di un altro stupro e rischia altri 16 anni dietro le sbarre in California.

2. HARVEY WEINSTEIN: POSSIBILI NUOVE CAUSE IN ARRIVO. ALTRE VITTIME POTREBBERO DENUNCIARLO PER VIOLENZA SESSUALE

Estratto dell’articolo di Caitlin Huston per www.hollywoodreporter.it

I pubblici ministeri che seguono il caso di Harvey Weinstein affermano che potrebbero arrivare nuove accuse contro l’ex magnate. Sempre più vittime infatti potrebbero farsi avanti.

“Alcune persone che non erano pronte a parlare nel 2020 ora, nel 2024, sembrano esserlo”, ha detto l’assistente procuratore distrettuale Nicole Blumberg al tribunale penale di New York. La prossima udienza, a fini di accertamento e conformità, in cui comparirà Weinstein sarà il 9 luglio.

La pm statunitense ha infatti fatto riferimento a una lettera depositata presso il giudice Curtis Farber in cui chiedeva al giudice di ordinare all’avvocato difensore di Weinstein di non rilasciare dichiarazioni pubbliche sui testimoni, per evitare di spaventare altre donne che ora potrebbero avanzare denunce. L’avvocato di Weinstein, Arthur Aidala, aveva tenuto una conferenza stampa fuori dall’aula il primo maggio, dopo la prima udienza del caso, in cui aveva messo in discussione le dichiarazioni di Miriam Haley, che ha intentato causa contro Weinstein nel primo processo.

Il 29 maggio l’ex magnate era presente in aula, su una sedia a rotelle, era vestito con un abito blu e teneva sul grembo un grande libro. In tribunale, Aidala si è ripetutamente opposto all’uso della parola “sopravvissuto” da parte dei pubblici ministeri. Dopo aver ascoltato entrambe le parti, il giudice Farber ha ordinato a entrambe di non assecondare la stampa.

[…] La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la condanna per stupro di Weinstein dal 2020. La corte ha stabilito che il giudice nel processo della contea di New York ha pregiudicato Weinstein con sentenze improprie e ha consentito alle donne di testimoniare su accuse che non facevano parte del caso.

A seguito di tale decisione, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha dichiarato che avrebbe portato avanti un nuovo processo […]

