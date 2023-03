29 mar 2023 12:29

FIFA PER FIASCO - IL VIDEOGIOCO "FIFA 2023" INCIAMPA SULLA PARITÀ DI GENERE: LE CALCIATRICI DELLA NWSL, IL CAMPIONATO AMERICANO FEMMINILE, SE LA PRENDONO CON GLI SVILUPPATORI (CHE HANNO RESO POSSIBILE PER LA PRIMA VOLTA GIOCARE CON LE SQUADRE FEMMINILI) - IL PROBLEMA? TRA TRATTI DIVERSI, TESTE RASATE E COLORE DELLA PELLE DIFFERENTE, MOLTE DELLE ATLETE SONO IRRICONOSCIBILI: "VI ASPETTATE GRATITUDINE PER AVERCI DATO SPAZIO, MA AVETE SPRECATO TEMPO…"