I FIGLI 40ENNI NON VANNO VIA DI CASA? LA MAMMA ESASPERATA FA CAUSA E LI SFRATTA – E’ ACCADUTO A PAVIA: IL GIUDICE HA DATO RAGIONE ALLA 75ENNE E HA CONDANNATO I DUE FRATELLI A LASCIARE L'ABITAZIONE ENTRO IL 18 DICEMBRE. L'ASSURDA VICENDA, CHE LASCIA PENSARE AL FILM FRANCESE "TANGUY", IN CUI IL PROTAGONISTA NON VOLEVA STACCARSI DA MAMMA E PAPÀ – LA MOTIVAZIONE: “L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO GRAVANTE SULLA MAMMA NON APPARE OGGI PIÙ GIUSTIFICABILE VISTO CHE…”