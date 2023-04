FIGLI DI NESSUNO - OGNI ANNO IN ITALIA CIRCA 300 BAMBINI VENGONO ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI DALLA MADRE A POCHI GIORNI DALLA NASCITA - NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, SI TRATTA DI DONNE NUBILI DI ORIGINI STRANIERI, DI ETÀ TRA I 18 E 30 ANNI, CHE MOLTE VOLTE LASCIANO I LORO FIGLI PER MOTIVI DI DISAGIO PSICHICO E SOCIALE, MA ANCHE PER DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E PER PROBLEMI DI SALUTE...

Estratto dell'articolo di f.d.v per “la Stampa”

Ogni anno sono circa 300 i bambini abbandonati e non riconosciuti in Italia […] un fenomeno che riguarda circa 1 minore su 1.000 nati. La Società italiana di neonatologia (Sin), […] stima che la metà delle mamme che abbandona sia compresa tra i 18 e i 30 anni. «In base all'ultimo report (2022, ndr), il 37% delle donne sono italiane; circa la metà sono nubili. Il 58,9% ha un'abitazione fissa, l'84% partorisce in una città diversa dalla propria».

La motivazione che spinge verso questa decisione è per il 37,5% riconducibile a un disagio psichico e sociale, la paura di perdere il lavoro o le difficoltà economiche, invece, influiscono per 19,6%. Incide anche la preoccupazione che il nascituro abbia problemi di salute.

[…] La «Culla della vita» è un progetto del 1995 che consente alle mamme di lasciare i bambini in incubatrici riscaldate e monitorate h24 dai medici. Il fatto di essere situate in luoghi nascosti, ma facilmente raggiungibili e nei pressi degli ospedali, garantisce alla madre la privacy e al bambino l'immediata presa in carico da parte dei sanitari. Appena il bambino viene appoggiato nella culla, infatti, scatta un sensore collegato con l'ospedale più vicino che allerta i medici che a loro volta possono far partire l'iter giuridico per l'affidamento attraverso il Tribunale dei minori.

[…] Nei 16 anni dall'installazione di questa culla sono stati solo tre i casi. L'ultimo proprio quello del piccolo Enea. Il «parto in anonimato», questo il termine burocratico specifico, rientra, invece, nel quadro del Dpr 396 del 2000 ed è una norma pensata per contrastare l'abbandono dei bambini appena nati e l'infanticidio. Una volta in ospedale, al momento del parto, le madri possono chiedere di «non essere nominate», cioè dichiarano di non voler riconoscere il bambino. […]

