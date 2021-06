FIGLI? NO GRAZIE! - UNA COPPIA SU QUATTRO SCEGLIE DI NON AVERE FIGLI ED E' FELICE LO STESSO - E' IL RISULTATO DI UNA RICERCA DELLA "MICHIGAN STATE UNIVERSITY" - A IMPRESSIONARE E' STATO L'ALTO NUMERO DI COPPIE CHE DESIDERA AVERE SOLTANTO LA...

Dagotraduzione da Study Finds

Dopo essersi impegnati in una relazione stabile, in genere il passo è successivo è quello di diventare genitori. Un nuovo studio però rileva che oltre un quarto degli adulti moderni non ha alcun interesse ad avere figli. Questa crescente tendenza verso relazioni «senza figli», secondo i ricercatori della Michigan State University, porta la stessa felicità e soddisfazione che provano i coetanei che hanno figli.

Negli ultimi anni sta diventando sempre più comune per i giovani adulti riconoscere e persino accettare il fatto di non voler diventare genitori. Per questo gli autori dello studio si sono proposti di comprendere meglio le caratteristiche e i livelli di soddisfazione della vita tra gli adulti che non vogliono figli. Per iniziare, i ricercatori sottolineano l'importanza di separare gli individui "senza figli" e i "non genitori".

«La maggior parte degli studi non ha posto le domande necessarie per distinguere gli individui "senza figli" - coloro che scelgono di non avere figli - da altri tipi di non genitori», afferma la coautrice dello studio Jennifer Watling Neal, professore associato presso il dipartimento di psicologia MSU, in un comunicato universitario. «I non genitori possono includere anche i “non ancora genitori” che stanno pianificando di avere figli e le persone “senza figli” che non potrebbero avere figli a causa di infertilità o circostanze esterne. Studi precedenti hanno semplicemente raggruppato tutti i non genitori in un'unica categoria per confrontarli con i genitori».

Lavorando con un campione rappresentativo di 1.000 adulti che hanno completato l'indagine sullo stato dello stato di MSU, il team ha utilizzato un approccio specializzato incentrato su tre domande distinte per distinguere tra genitori, non genitori e individui senza figli.

«Dopo aver controllato le caratteristiche demografiche, non abbiamo riscontrato differenze nella soddisfazione della vita e differenze limitate nei tratti della personalità tra individui senza figli e genitori, non ancora genitori o individui senza figli», aggiunge il coautore dello studio Zachary Neal. «Abbiamo anche scoperto che le persone senza figli erano più liberali dei genitori e che le persone che non sono senza figli si sentivano sostanzialmente meno amichevoli verso le persone senza figli».

Gli autori dello studio ammettono che la quantità di persone che non vogliono che i bambini vengano identificati durante l'analisi è sorprendente anche per loro.

«Siamo rimasti molto sorpresi dal numero di persone senza bambini», spiega il prof. Watling Neal. «Abbiamo scoperto che più di una persona su quattro nel Michigan si è identificata come senza figli, che è molto più alta del tasso di prevalenza stimato in studi precedenti che si basavano sulla fertilità per identificare gli individui senza figli. Questi studi precedenti collocavano il tasso solo tra il 2% e il 9%. Riteniamo che la nostra misurazione migliorata potrebbe essere stata in grado di catturare meglio le persone che si identificano come senza figli».

Il tema della genitorialità e della scelta di diventare genitori è ovviamente un argomento complesso. Pertanto, gli autori dello studio affermano che dovranno fare ulteriori ricerche su questi argomenti andando avanti. Ad esempio, questi risultati si basano esclusivamente su un singolo sondaggio condotto in un determinato momento. Gli studi futuri possono ampliare questo lavoro concentrandosi sui motivi e sui fattori specifici che motivano le persone a rinunciare ai bambini.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Plos ONE.