Estratto dell’articolo di Maddalena Berbenni per www.corriere.it

[…] Dopo il terrore vissuto domenica sera dal padre e dal resto della famiglia , […] i Facchinetti, uniti come sempre appaiono sui social network, pensano a godersi la reunion dei Pooh all’Ariston, per la serata inaugurale del Festival, martedì. Questo mentre in Questura a Bergamo gli agenti della Squadra mobile provano a ricomporre il puzzle.

L’elenco dettagliato del bottino ancora non c’è, ma tra gioielli, due orologi e contanti per qualche migliaio di euro, il valore dei beni rubati dovrebbe viaggiare intorno ai centomila euro. Almeno dalla prima stima.

I contorni della rapina, nella villa in zona stadio dove il cantante abita da una vita, sono chiari. La banda era composta da almeno tre persone e quasi sicuramente all’esterno c’erano uno o più complici pronti a fare da palo e ad assicurare la fuga. Erano armati di pistole e con passamontagna, guanti, abiti scuri. Alle 20.50, sono entrati da una porta aperta perché, dopo cena, la famiglia aveva appena fatto uscire il cane in giardino.

Roby, la moglie Giovanna Lorenzi, il figlio Roberto e la sua compagna, sono stati sorpresi in quel frangente dai rapinatori che, scavalcata la recinzione, forse attendevano proprio quel gesto abituale. A differenza di quanto riportato nei giorni scorsi, anche Giulia Facchinetti, ultimogenita del cantante […] era in casa, con il marito e i figli. Ma erano nel loro appartamento, che i banditi non hanno raggiunto. […]

Traumatizzata lo era l’intera famiglia, tanto che la polizia conta di risentire tutti per mettere meglio a fuoco le testimonianze. Ad esempio, sulla presunta nazionalità dei rapinatori. Dovrebbero essere stranieri, ma, nelle prime dichiarazioni, sono state date descrizioni differenti: è stato riconosciuto sia un accento dell’Est sia sudamericano.

Di sicuro, erano determinati a farsi consegnare il più possibile. […] La banda ha frugato negli appartamenti per 35 interminabili minuti , mentre ai Facchinetti venivano puntate le pistole contro e proferite minacce anche di morte. È stato lo stesso musicista a raccontarlo […] nel breve messaggio pubblicato in Facebook dopo che la notizia è uscita: «Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini».[…]

In procura è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per rapina pluriaggravata, e disposto una serie di accertamenti sulla base dei primi riscontri. Sommariamente sono stati sottratti gioielli, due orologi di valore e qualche migliaio di euro. Non c’era una cassaforte in casa. Gli investigatori lavorano in particolare sui filmati delle telecamere pubbliche […] .

