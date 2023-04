15 apr 2023 17:36

I FIGLI... SO' PEZZI 'E TOGA! – CLAMOROSO FUORI PROGRAMMA AL TRIBUNALE DI TREVISO: UN GIUDICE HA ABBANDONATO FRETTOLOSAMENTE LA POSTAZIONE IN AULA DOPO UN MESSAGGINO CHE LO AVVISAVA CHE SUA MOGLIE STAVA PER PARTORIRE – L’UOMO STAVA TRATTANDO UN CASO MOLTO DELICATO, MA SE N’È FREGATO E HA MOLLATO TUTTI IN AULA, RIUSCENDO AD ARRIVARE IN TEMPO IN OSPEDALE – TUTTI I PROCESSI IN PROGRAMMA SONO STATI RINVIATI…