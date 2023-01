16 gen 2023 08:42

I FIGLI SO PEZZI E FUMO – A LODI, UNA DONNA VOLEVA FARE UN REGALO “SPECIALE” AL FIGLIO, DETENUTO IN CARCERE E GLI HA PORTATO UN PO’ DI HASHISH DA FUMARE IN CELLA, PER RILASSARSI. MA LA DONNA È STATA SCOPERTA DURANTE IL COLLOQUIO, FERMATA E DENUNCIATA – IL FENOMENO È CONSOLIDATO: NEL 2018 ERA STATA SCOPERTA UNA RETE DI SPACCIO GESTITA DIRETTAMENTE DAI DETENUTI…