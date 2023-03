I FIGLI SO’ PIEZZ… DI PATRIMONIO – TOM CRUISE NON È L’UNICO A SGANCIARE CIFRE STRATOSFERICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE, SENZA AVERE UN RAPPORTO D’AFFETTO - EDDIE MURPHY PAGA MENSILMENTE ALLA FIGLIA 45MILA DOLLARI. BRITNEY SPEARS DÀ ALL’EX COMPAGNO 20MILA EURO A TESTA PER I DUE (EX) PARGOLI E OWEN WILSON METTE SUL CONTO DELLA MAMMA DELLA PICCOLA CAROLINE 25MILA DOLLARI (PIÙ 70MILA PER IL MANTENIMENTO DELLA SIGNORA). ANCORA PIÙ COMPLICATO IL CASO DI CHARLIE SHEEN…

Estratto dell'articolo di Giovanna Gallo per www.repubblica.it

tom cruise e la figlia suri

«Tom Cruise non vede la figlia Suri da 10 anni: non hanno più contatti dal 2013». […] L’attore di "Top Gun: Maverick", film campione di incassi del 2022, onorerà comunque il suo impegno a sostenere la figlia Suri, che oggi ha quasi 17 anni e si appresta a iniziare il college, per tutto ciò che riguarda le spese universitarie: nell’accordo finanziario della separazione, Cruise aveva accettato di trasferire 400 mila dollari al mese alla figlia fino al compimento dei suoi 18 anni e di aiutarla economicamente con gli studi dopo la maggiore età.

[…] Il caso Cruise - Suri è senz’altro emblematico, ma va contestualizzato: l’attore è infatti al centro della disputa da molti anni, da quando, cioè, è entrato a far parte della chiesa di Scientology, colosso a metà tra l’azienda multimilionaria e la setta religiosa di cui è orgoglioso portavoce. Il divorzio dalla seconda moglie Katie Holmes, così come quello dalla prima, ovvero Nicole Kidman (con la quale ha adottato due figli, Isabella e Connor, 30 e 28 anni), secondo alcune fonti attendibili sarebbe proprio frutto dell’ossessione di Cruise per tutto ciò che riguarda Scientology. Motivo, questo, che avrebbe portato Holmes a tenere il più possibile lontana da suo padre la figlia Suri […]

katie holmes e la figlia suri

Il caso di Tom Cruise, però, non è di certo isolato. Basti pensare a Eddie Murphy, volto celeberrimo di tante commedie di successo, che ha avuto ben 10 figli da cinque partner diverse. Tra queste c’è anche Angel Iris, forse la più famosa, perché al centro di una battaglia legale per il riconoscimento fortemente voluta dalla mamma, la cantante delle Spice Girls Melanie Brown. […] Dopo l’esito positivo del test, Murphy ha risarcito Mel B e avviato il mantenimento della figlia pagando circa 45 mila dollari al mese, pur evitando di incontrare la piccola o avere un rapporto con lei. Per fortuna, nel 2018, come la stessa Mel B ha raccontato nella biografia "Brutally Honest", i due si sono riavvicinati e hanno trovato il modo di costruire un rapporto sereno.

britney spears

Anche Charlie Sheen è stato a lungo al centro della polemica, in particolare dopo l’annuncio della sua sieropositività nel 2015, che aveva portato molte delle sue partner sessuali, non informate sulla questione, a denunciarlo e le sue ex mogli, Brooke Mueller e Denise Richards, ad allontanare l’attore dai figli avuti nel corso delle rispettive relazioni. Le bambine avute dalla modella e personaggio televisivo Richards, Lola Rose e Sami (oggi di 16 e 19 anni), che percepivano dal papà un importo mensile di circa 80 mila dollari, hanno poi visto dimezzare, ai tempi dello scandalo, il mantenimento, per via dell’impossibilità di Sheen di sostenere le spese.

eddie murphy

Nel 2018, l’attore ha poi ottenuto […] di poter sospendere l’erogazione del sostentamento delle figlie. Con le quali, però, nel frattempo ha recuperato un legame, alternando la custodia con l’ex moglie.

Ancor più complicata - e nota - è la vicenda che riguarda Britney Spears. […] la custodia dei due figli Sean Preston e Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Sposati dal 2004 al 2007, ai tempi del divorzio il ballerino Federline aveva ottenuto un supporto di circa 20 mila dollari a figlio […]

owen wilson

Owen Wilson. L’attore ha una figlia, Lyla, avuta nel 2018 da Varunie Vongsvirates, oltre ai due bambini frutto delle relazioni con le ex mogli Jade Duell e Caroline Lindqvist. Disconosciuta in un primo momento la paternità della terzogenita, Wilson si è visto costretto dal tribunale, nel 2020, a pagare 25 mila dollari al mese per le spese inerenti il mantenimento della bambina, che oggi ha 5 anni, oltre che 70 mila dollari alla madre, con la quale è stato legato oltre 5 anni, a mò di risarcimento. Ad oggi, però, non ha mai voluto incontrare la figlia […]

Tom Cruise con sua figlia Suri

charlie sheen