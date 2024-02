16 feb 2024 16:53

I FIGLI? SOLO UN IMPICCIO - UNA DONNA DI ORIGINE CECA HA CHIUSO IL FIGLIO DI 4 ANNI IN MACCHINA PER ANDARE A SCIARE IN VALSUGANA, IN TRENTINO – UN DIPENDENTE DI UN IMPIANTO DI RISALITA DELLA ZONA SI È ACCORTO DEL PICCOLO CHE PIANGEVA, HA TENTATO DI APRIRE LA PORTIERA E HA CHIAMATO I CARABINIERI - LA DONNA, CHE SI È PRESENTATA IN AUTO DOPO UN’ORA E MEZZA, SI È GIUSTIFICATA DICENDO CHE IL FIGLIO FACEVA I CAPRICCI E…