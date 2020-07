FIGLI DI TROLLEY – L’AD DI RYANAIR EDDIE WILSON PLANA SULLE AUTORITÀ ITALIANE CHE HANNO VIETATO L’USO DELLE CAPPELLIERE: “È FOLLE. ESPONE I PASSEGGERI A UN MAGGIORE RISCHIO DI CONTAGIO. SEMBRA UNA NORMA PENSATA DA PERSONE CHE NON SANNO COME FUNZIONA IL TRASPORTO AEREO” – PER FORZA È COSÌ INCAZZATO. LA COMPAGNIA LOW COST FA PAGARE ANCHE IL BAGAGLIO A MANO E COSÌ GLI ENTRANO MOLTI MENO SOLDI – INTANTO I PILOTI HANNO "ACCETTATO" IL TAGLIO DI STIPENDIO. L'ALTERNATIVA ERA IL LICENZIAMENTO...

1 – RYANAIR TAGLIA GLI STIPENDI

I piloti di Ryanair hanno accettato il taglio dello stipendio imposto dal proprietario della compagnia aerea Michael O’Leary, che aveva minacciato di tagliare 3.500 posti di lavoro se i dipendenti non avessero accettato le misure. O’Leary ha deciso una riduzione del 50% degli stipendi per aprile e maggio e poi l’ha esteso fino alla fine di marzo 2021. E ha detto che il pacchetto di misure, che include il congedo non retribuito per il personale, rappresenta il «minimo per sopravvivere ai prossimi 12 mesi».

2 – "LO STOP AI BAGAGLI A MANO? È UNA FOLLIA, COSÌ AUMENTANO I CONTAGI"

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

«Il divieto del bagaglio a mano è folle ed espone i passeggeri a un maggiore rischio di contagio». Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, che ha preso il posto di Michael O’Leary (diventato ad di tutto il gruppo), critica la decisione delle autorità italiane di vietare l’uso delle cappelliere, facendo loro mandare il trolley in stiva e consentendo soltanto una borsetta o uno zaino da collocare sotto il sedile di fronte. «Rispettiamo la decisione, ma sembra una norma pensata da persone che non sanno come funziona il trasporto aereo», attacca durante una conversazione telefonica con il Corriere.

Per le autorità sanitarie il divieto riduce il contagio.

«Intanto ci devono spiegare sulla base di quale studio scientifico l’Enac (Ente nazionale aviazione civile,ndr) abbia preso questa decisione».

Lo sostengono le linee guida dell’Icao, l’organizzazione Onu dell’aviazione civile.

«Che non considera però come questo provvedimento rischi di avere conseguenze opposte a quelle auspicate».

In che senso?

«Al netto del disagio, questo divieto aumenta le occasioni di assembramento. In primo luogo le persone sono costrette a fare le code ai banchi del check-in per depositare i bagagli e questo avviene in aree dell’aeroporto con spazi che non consentono di rispettare la distanza sociale. È meno rischioso l’imbarco seguendo un ordine sequenziale sulla base della posizione del sedile».

Però così a bordo le persone hanno meno «scuse» per alzarsi dal posto.

«Intanto la loro valigia viene toccata da altre persone che si occupano di metterla in stiva, quindi di scaricarla e depositarla sul nastro di consegna. Nastro che diventa altra occasione di assembramento a destinazione».

Avete segnalato le vostre critiche?

«Sì, all’Enac e all’Easa (l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ndr). In Italia abbiamo scritto una lettera come Aicalf, Associazione italiana compagnie aeree low fares, pure ai ministeri della Salute e dei Trasporti».

Vi hanno risposto?

«Non ancora. Servono regole comuni in Europa. Secondo l’Easa le persone possono tornare a volare se ci sono regole uguali in tutti i Paesi, non capisco perché l’Enac sia andata in un’altra direzione».

Non è che siete contrari perché facendo voi pagare per salire con il bagaglio a mano in realtà il divieto intacca una fonte di ricavi?

«No. Qualcuno mi spiega perché l’Italia è l’unico Paese del continente ad avere questa regola così restrittiva?».

Come stanno andando le prenotazioni?

«In questo periodo il volo si compra sempre di più last minute».

Sulle tariffe si parla sempre più di una guerra dei prezzi.

«Sono in effetti più basse per effetto del Covid-19 e lo saranno credo ancora per anni perché è necessario stimolare la domanda. Sarà più difficile volare nel prossimo inverno. Qualche vettore fallirà».

Quando pensa che si potrà tornare ai livelli del 2019?

«Penso tra un paio d’anni»

E come va il mercato italiano?

«Rischia di essere problematico a causa dei 3 miliardi stanziati per rilanciare Alitalia: soldi che il governo vorrebbe prendere dalle altre compagnie alzando l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco e che finirebbero per far aumentare il costo dei biglietti».

Insomma siete contro la nazionalizzazione.

«Non abbiamo problemi con Alitalia, ma è un buco nero che ha già inghiottito 12 miliardi e che deve competere in modo onesto».

Alitalia vi accusa di volare grazie a milioni di euro di incentivi dati dagli aeroporti...

«E perché non partecipano anche loro a schemi di agevolazione? Perché hanno costi operativi così alti che non riuscirebbero a essere competitivi con le nostre tariffe. Alitalia ha aerei sbagliati, frequenze sbagliate e modello di business sbagliato».

Una domanda sul Boeing 737 Max: questi giorni ci sono i voli per la ri-certificazione. Quando pensate di ricevere i primi esemplari?

«Le prime consegne potrebbero esserci alla fine si quest’anno e i primi voli nella stagione estiva e forse anche un po’ prima. È un aereo che ci serve: è moderno ed efficiente».

