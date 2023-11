18 nov 2023 13:30

I FIGLI USATI COME "SCUDO" - DUE DONNE, CON AL SEGUITO UN BIMBO DI TRE MESI, HANNO RUBATO ALCUNI PRODOTTI IN UN NEGOZIO NELLA STAZIONE TERMINI A ROMA - LE DUE LADRE SONO STATE NOTATE MENTRE CERCAVANO DI FUGGIRE DOPO AVER RUBATO ABBIGLIAMENTO E PROFUMI DEL VALORE DI 400 EURO - UNA DELLE DUE È STATA ARRESTATA E L'ALTRA DENUNCIATA PER FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO – CHISSA’ DA DOVE PROVENGONO LE DUE GENTILDONNE…