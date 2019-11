LA FIGURA DEL MINCIONE! FONDI ENASARCO E SOLDI DEL VATICANO, IL FINANZIERE DI POMEZIA E’ INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E CORRUZIONE -DALL'ENTE I SOLDI PER COMPRARE IL PALAZZO POI FINITO AL CENTRO DELLO SCANDALO CON LA SANTA SEDE - DELLA PLUSVALENZA SULLO STABILE LONDINESE HA BENEFICIATO SOLO IL FINANZIERE – LE DUE INCHIESTE (A GUIDARE QUELLA VATICANA C’E’ PIGNATONE, EX CAPO DELLA PROCURA CAPITOLINA) E QUEL PARERE LEGALE CHIESTO A CONTE

Gianluca Paolucci per la Stampa

RAFFAELE MINCIONE

Il finanziere Raffaele Mincione è indagato dalla procura di Roma per le vicende degli investimenti effettuati da Enasarco nei fondi Athena. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. La vicenda è però strettamente collegata al caso dei fondi del Vaticano gestiti dallo stesso finanziere. Nel portafoglio di Enasarco figura infatti nel 2013 una quota dell' investimento immobiliare a Londra, al 60 di Sloane Avenue, che è anche al centro dello scandalo sui rapporto tra la Santa Sede e il finanziere.

Ma che è stato comprato grazie ai fondi di Enasarco, come «garanzia» degli investimenti fatti dall' Ente con il finanziere - 180 milioni in totale - utilizzati da Mincione per scalare la Popolare di Milano. Una vicenda che aveva causato un duro scontro all' interno dell' organizzazione, fino a quando viene deciso di ristrutturare l' operazione per ridurre i rischi.

stabile di sloane avenue londra

È il 20 dicembre del 2012 quando Roberto Lamonica, allora direttore finanziario Enasarco, illustra al consiglio dell' ente previdenziale degli agenti di commercio la ristrutturazione degli investimenti fatti dall' ente nei fondi Athena: «Per una parte dell' investimento avremo una partecipazione societaria in una società che sta comprando in questi giorni un edificio molto importante a Londra, dalle parti di Knightsbridge, la stessa architettura di Harrod' s, quindi è un edificio di assoluto pregio». L' immobile di «assoluto pregio» a Londra, come La Stampa ha potuto ricostruire, è al civico 60 di Sloane Avenue.

RAFFAELE MINCIONE stabile di sloane avenue londra

Così come i fondi Enasarco vengono usati per scalare Bpm e Mps, i soldi del Vaticano oltre che al palazzo di Sloane Avenue finiscono nelle scommesse in Borsa, come le scalate in Carige e in Retelit.

Oppure investiti in titoli di debito ad alto rischio di società riconducibili allo stesso Mincione. Per Retelit, la Wrm sarl di Mincione, alla quale fanno capo i fondi Athena, ha chiesto a Giuseppe Conte un parere legale sull' applicazione della Golden Share nel maggio del 2018, qualche giorno prima che questo venisse indicato come presidente del consiglio del governo Lega-M5S che poi varerà effettivamente la Golden Share. Conte ha detto in Parlamento di non aver mai incontrato i manager delle società di Mincione, di non sapere che utilizzasse fondi del Vaticano per la scalata e di non essere presente al Consiglio dei ministri che ha deliberato sulla Golden Share.

L' inchiesta su Enasarco, affidata ai Ros e coordinata dal pm Edoardo De Santis, è molto più vecchia. Parte nel 2014 e prende le mosse dagli accertamenti condotti dalla procura di Milano proprio sulla scalata a Bpm.

RAFFAELE MINCIONE LA SEGRETERIA DI STATO COMPRA IL PALAZZO DI ATHENA FUND DA MINCIONE

Qualche giorno dopo quel consiglio di Enasarco nel quale compare l' immobile a Londra, nel gennaio 2013, il fondo Athena Special Situation (Ss), le cui risorse arrivano interamente dall' ente previdenziale, investe 25 milioni in un altro fondo della stessa famiglia: Athena Real Estate & Special Situation Fund 1 (Ress). E qui si entra in una struttura che ricorda la Fiera dell' Est. Attraverso una serie di scatole cinesi, si arriva in infine al palazzo di Londra. Un anno dopo, in quattro tranche tra il 2 il 7 gennaio del 2014, arrivano 100 milioni di euro di un singolo investitore sul fondo Athena Capital Commodities. Sono i soldi del Vaticano. Qualche mese dopo il fondo cambia nome e diventa Athena Global Opportunities Fund (Go). Nello stesso periodo, una perizia esterna rivaluta l' equity dell' immobile da 44 milioni a 137,66 milioni. A luglio, dopo la rivalutazione, il fondo Athena Gof compra il 45% delle quote di Athena Ress e a cascata diventa comproprietario dell' immobile di Sloane Avenue. Come ha ricostruito il Financial Times, in 18 mesi Mincione ottiene una plusvalenza di circa 100 milioni di euro rispetto all' investimento iniziale. In realtà però almeno 25 milioni non erano capitali propri di Mincione ma di Enasarco. Solo che quando il fondo finanziato da Enasarco esce dall' operazione, il valore dell' immobile è ancora quello dell' acquisizione. Ovvero, Enasarco non beneficia della plusvalenza che «emerge» solo mesi dopo la sua uscita.

raffaele mincione

L' immobile di Sloane Avenue, nato per ospitare una esposizione di auto dei grandi magazzini Harrod' s, si trova così al centro di due distinte inchieste: quella della procura di Roma e quella, avviata nei mesi scorsi, della procura vaticana. A guidare quest' ultima è Giuseppe Pignatone, fino a qualche mese fa procuratore di capo di Roma.

raffaele mincione L'ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES SULLA CONSULENZA DI GIUSEPPE CONTE A MINCIONE