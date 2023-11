22 nov 2023 18:12

FILIPPO TURETTA POTREBBE ARRIVARE VENERDÌ IN ITALIA – DOPO L’OK ALL’ESTRADIZIONE DELLE AUTORITÀ TEDESCHE, L’OPERAZIONE È IN CAPO AGLI UOMINI DEL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA, CHE ANDRANNO IN GERMANI A PRENDERE IN CONSEGNA IL 22ENNE. UNA VOLTA A ROMA GLI SARÀ NOTIFICATA L’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE – L’AUTOPSIA SUL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN SARÀ ESEGUITA IL 1 DICEMBRE