IL FILOSOFO SLAVOJ ZIZEK INFIAMMA LA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE CON LA SUA ANALISI SUL CONFLITTO IN MEDIORIENTE: “RICONOSCO A ISRAELE IL DIRITTO DI DIFENDERSI E DI DISTRUGGERE LA MINACCIA. TUTTAVIA NEL MOMENTO IN CUI SI MENZIONA LA NECESSITÀ DI ANALIZZARE IL CONTESTO DELLA SITUAZIONE SI VIENE ACCUSATI DI SOSTENERE O GIUSTIFICARE IL TERRORISMO DI HAMAS - LA DESTRA EUROPEA AMA SOSTENERE ISRAELE CONSIDERATO CHE GIÀ IL NAZISTA REINHARD HEYDRICH AVEVA APPROVATO UNO STATO EBRAICO IN MEDIO ORIENTE…”

Estratto dell’articolo di Cristina Taglietti per www.corriere.it

SLAVOJ ZIZEK

E alla fine arriva il filosofo sloveno Slavoj Zizek a infiammare, nella serata inaugurale di martedì 17 ottobre, la Buchmesse, che mercoledì 18 si apre ufficialmente a Francoforte. Che questa settantacinquesima edizione fosse fortemente politica lo si era capito nei giorni scorsi con la polemica scoppiata per la decisione di rimandare in un secondo momento, e fuori dalla Fiera, il LiBeraturpreis alla scrittrice palestinese Adania Shibli, autrice del romanzo Un dettaglio minore (La nave di Teseo) in cui racconta la violenza su una donna araba da parte di soldati israeliani nel 1949.

Ed è anche a questa circostanza che il filosofo, chiamato a tenere lo speech in rappresentanza del suo Paese, la Slovenia, ospite d’onore di quest’anno, fa riferimento alla fine di un appassionato e provocatorio discorso che ha suscitato contestazioni e applausi.

SLAVOJ ZIZEK

Fino a quel momento le parole dei partecipanti alla cerimonia, della ministra della cultura tedesca Claudia Roth, del sindaco di Francoforte Mike Joseph, del direttore della Fiera Jürgen Boos e della presidente degli editori e dei librai tedeschi Karin Schmidt-Friderichs avevano tenuto al centro la ferma condanna dell’attacco terroristico di Hamas e la solidarietà a Israele, mentre solo la presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar aveva sottolineato anche ciò che accade ai civili della Striscia di Gaza.

«Il terrorismo contro Israele contraddice tutti i valori della Buchmesse, certo — ha concluso il suo discorso Zizek — ma lo stesso fa la punizione collettiva di milioni di persone a Gaza, così come la decisione scandalosa di cancellare Adania Shibli. Per questo non sono soltanto orgoglioso di essere qui, ma un po’ mi vergogno».

SLAVOJ ZIZEK

Zizek aveva iniziato dicendo di condannare «senza se e senza ma» l’attacco di Hamas agli israeliani: «Riconosco a Israele il diritto di difendersi e di distruggere la minaccia — ha continuato —. Tuttavia noto una cosa strana: nel momento in cui si menziona la necessità di analizzare il contesto della situazione si viene accusati di sostenere o giustificare il terrorismo di Hamas».

Zizek ha fatto l’analisi del contesto, delle radici storiche del conflitto, ma anche qualche studiata provocazione, come quando ha citato Ismail Haniyeh, il leader di Hamas «che ovviamente vive comodamente a Dubai e il giorno dell’attacco ha detto: “Andate via dalla nostra terra. Fuori dalla nostra vista. Questa terra è nostra. Non c’è posto né sicurezza per voi”. Una citazione, chiara e disgustosa. Ma il governo israeliano non ha detto qualcosa di simile? Anche se, naturalmente, in modo molto più civile, è il primo dei principi fondamentali ufficiali dell’attuale governo di Israele. Netanyahu ha detto: Israele non è uno Stato di tutti i suoi cittadini, ma del popolo ebraico e solo di esso».

ADANIA SHIBLI

Una dichiarazione che, insieme ad altri passi del discorso, come l’affermazione che «la destra europea ama sostenere Israele considerato che già il nazista Reinhard Heydrich aveva approvato uno Stato ebraico in Medio Oriente», ha suscitato contestazioni dalla platea. Qualcuno ha lasciato la sala, qualcuno lo ha accusato di fare del relativismo. Uwe Becker, commissario per l’antisemitismo dell’Assia, della Cdu, si è portato sotto il palco gridando «Vergogna» e invitando le istituzioni della Fiera a intervenire, mentre altri hanno applaudito, soprattutto alla fine, quando Zizek ha ribadito la condanna al terrorismo di Hamas e la solidarietà ai palestinesi.

[…]