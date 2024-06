13 giu 2024 11:42

FINALMENTE C'E' UN MODO PER SCARDINARE LA LOBBY DEI TASSINARI: LA GUIDA AUTONOMA! - IL GIAPPONE PUNTA A INTRODURRE I "ROBOTAXI" ENTRO IL 2026: IL SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOMATIZZATO COINVOLGERÀ 850 COMUNI IN TUTTO IL PAESE - LA GUIDA AUTONOMA SARÀ INTRODOTTA ANCHE SU BUS E NAVETTE. IL GOVERNO NIPPONICO STA VALUTANDO DI ISTITUIRE UN'AGENZIA PUBBLICA PER VIGILARE SULLA RESPONSABILITA' IN CASO DI INCIDENTI STRADALI...