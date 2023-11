FINALMENTE ABBIAMO CAPITO A COSA SERVE LINKEDIN: A TROVARE LAVORO? MACCHÉ: A SCOPARE! – SEMBRA UNA STRONZATA, MA È LA NUOVA TENDENZA DELLE RAGAZZE IN CERCA D’AMORE. UNA TIKTOKER CHE VIVE A SINGAPORE, “CANDILICIOUS”, HA RACCONTATO LA SUA ESPERIENZA: HA ABBANDONATO TINDER E LE ALTRE APP DI DATING PER IL SOCIAL NETWORK DEDICATO AL LAVORO. NE È SEGUITO UN INTENSO DIBATTITO (NESSUNO LE CREDEVA) - LA REPLICA: “È IL POSTO PERFETTO PER TROVARE UN INTERESSE AMOROSO. SI PUÒ FILTRARE PER ISTRUZIONE, PER SETTORE E PER PAESE”. E, SOPRATTUTTO, PER STIPENDIO… - VIDEO

usare linkedin come app di dating i consigli di candilicious 4

Traduzione dell’articolo di Shannon Mcguigan per www.dailymail.co.uk

Una donna sfortunata in amore ha abbandonato le app di incontri e si è rivolta a LinkedIn nel tentativo di trovare il suo partner perfetto. La creatrice di contenuti, che si fa chiamare Candilicious e vive a Singapore, ha deciso di abbandonare app come Hinge e Bumble dopo settimane di scrolling.

Ha invece puntato sulla piattaforma di networking aziendale per trovare la sua anima gemella. Sì, proprio così. “Questa settimana mi metterò a strisciare su LinkedIn a Singapore per trovare il mio prossimo appuntamento", ha dichiarato in un video che ha ottenuto oltre 80.000 visualizzazioni. Mentre alcuni hanno bollato la sua decisione come "comportamento da regina" e l'hanno definita "una leggenda" nei commenti, altri non erano altrettanto fiduciosi.

“Accidenti. Probabilmente voi avete più tatto, ma a me non piace affatto essere approcciata su LinkedIn in questo modo", ha scritto una ragazza. Un altro ha commentato: "Non suggerirei LinkedIn per gli appuntamenti". Un altro ancora si è aggiunto al dibattito: LinkedIn? Non è pratico. Come si fa ad approcciarli?". Una quarta persona ha aggiunto: "C'è l'elenco delle relazioni, perché potrebbe essere un mondo di dolore se non sono single, inoltre sarebbe inquietante se lo facesse un uomo...".

sex dating 3

Apparentemente noncurante delle critiche, la “creator” ha risposto in un video successivo, giustificando il motivo per cui LinkedIn è il posto perfetto per trovare un interesse amoroso. Candilicious ha sottolineato come i filtri unici dell'applicazione la rendano superiore alla classica app per incontri, affermando: "Il primo filtro è quello per l'istruzione - MBA baby!".

Ha anche sottolineato come l'app le permetta di trovare potenziali pretendenti filtrando per settore, in quanto spera di accoppiarsi con un medico, un avvocato o qualcuno che si occupi di finanza".

usare linkedin come app di dating i consigli di candilicious 2

LinkedIn consente inoltre agli utenti di filtrare le ricerche in base al Paese, cosa che secondo la creatrice di contenuti è "molto importante". Non posso filtrare in base all'altezza, ma almeno ci sono foto molto belle su cui posso fare un'analisi dell'altezza", ha scherzato.

Dopo la sua precisazione, molti si sono scatenati nei commenti etichettando la TikToker come "un genio". Alcuni hanno anche condiviso le loro promettenti storie d'amore su LinkedIn, commentando: "Ho controllato la pagina LinkedIn del mio fidanzato di allora dopo che ci siamo conosciuti su Tinder. Ora siamo sposati, LOL". Mentre un utente ha scritto: "Ho incontrato il mio ragazzo su LinkedIn hahahaha". Un utente ha dichiarato di aver visto " tante storie di successo [relazioni]" grazie a LinkedIn. Ho conosciuto il mio partner su LinkedIn... non è uno scherzo", ha commentato un altro.

linkedin LINKEDIN linkedin hackerato

sex dating 4 sex dating 2 LE CHAT E IL DATING

COMMENTI AL VIDEO DI CANDILICIOUS SU LINKEDIN USATA PER IL DATING