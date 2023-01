28 gen 2023 08:45

FINALMENTE ABBIAMO TROVATO A COSA SERVE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PER SCOPARE! - MOLTI UTENTI SI STANNO RIVOLGENDO A PROGRAMMI COME "CHATGPT" PER CHIEDERE CONSIGLI SU COME RIMORCHIARE ONLINE - LA FRASE PIÙ GETTONATA PER FARE COLPO SU TINDER? "MA QUINDI SIAMO TIPO SPOSATI ADESSO?” - PRESTO I "CHATBOT" POTREBBERO ESSERE INTEGRATE NELLE APP DI DATING, PER AIUTARE I PIÙ TIMIDONI A TROVARE LE PAROLE GIUSTE…