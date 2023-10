20 ott 2023 16:48

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: UN GIUDICE HA ORDINATO A UNA BANCA DI RESTITUIRE I SOLDI A UN’ANZIANA PALERMITANA CHE SI È VISTA SVUOTARE IL CONTO IN 48 ORE - VIOLANDO L’APP DELL’ISTITUTO DI CREDITO, I MALVIVENTI HANNO EFFETTUATO OTTO BONIFICI ISTANTANEI IN FAVORE DI SCONOSCIUTI E CON DESTINAZIONE BANCHE SPAGNOLE - LA SIGNORA HA CONTATTATO IL SERVIZIO CLIENTI PER BLOCCARE IL CONTO, MA LA BANCA SI È RIFIUTARE DI ANNULLARE I BONIFICI DI OLTRE 60 MILA EURO - ORA IL TRIBUNALE HA STABILITO CHE...