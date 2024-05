FINALMENTE UN PO’ DI GNOCCA! – IL CLUB PIU’ ESCLUSIVO D'INGHILTERRA, IL "GARRICK", FINORA RISERVATO AI SOLI MASCHI, APRIRA’ LE ISCRIZIONI ANCHE ALLE DONNE - LA DECISIONE DOPO LO BUFERA CHE SI ERA SCATENATA IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DEI SOCI, CHE HA CREATO MOLTI IMBARAZZI: TRA I MEMBRI CI SONO PEZZI DA NOVANTA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INGLESE, POLITICI, DIPLOMATICI E VIP. ANCHE RE CARLO E'...

(ANSA) - I membri del Garrick, il più esclusivo fra i tradizionali gentlemen club d'oltre Manica superstiti rimasti appannaggio dei soli soci di sesso maschile, hanno votato in favore dell'ammissione delle donne dopo la bufera scatenata dalla recente pubblicazione della lista degli iscritti.

Una risoluzione interna per modificare il centenario regolamento di adesione è stata approvata col 60% di voti favorevoli e il 40% contrari, come si legge sul sito di Bbc News, avviando una svolta storica iniziata però solo in seguito a uno scandalo mediatico e alla successiva rinuncia all'iscrizione da parte di due pezzi da novanta fra i funzionari del Regno Unito, Richard Moore, il capo dell'MI6, il servizio segreto britannico per l'estero, e Simon Case, responsabile del Civil Service.

Era stato il progressista Guardian a rivelare in marzo la lista completa dei 1.500 soci del club fondato nel 1831, comprendente come membro d'onore in primis re Carlo III, nonchè una schiera di politici, funzionari di alto rango, diplomatici, dignitari, uomini di cultura, d'impresa, artisti, professionisti di fama, persino qualche veterano dello sport.

E la cui composizione aveva rilanciato l'irritazione colorata di sdegno di tante donne, incluse parlamentari di ogni schieramento e figure femminili della società civile. Inoltre appelli per cambiare il regolamento erano stati lanciati di recente dall'attore Stephen Fry e dal giornalista James Naughtie.

