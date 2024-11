11 nov 2024 17:39

FINALMENTE CON UNO SCIOPERO SI OTTIENE QUALCOSA - A FIDENZA, IN PROVINCIA DI PARMA, UN 30ENNE SCEGLIE DI EVADERE DAI DOMICILIARI IN UN GIORNO DI SCIOPERO E VIENE ARRESTATO IN STAZIONE - L'UOMO SPERAVA DI PRENDERE UN TRENO PER FAR PERDERE LE SUE TRACCE, MA IL TRAFFICO FERROVIARIO ERA COMPLETAMENTE BLOCCATO. COSÌ, I CARABINIERI L'HANNO FERMATO MENTRE GIROVAGAVA IN STAZIONE...