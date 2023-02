IL FINANZIERE MILIARDARIO STATUNITENSE THOMAS LEE È STATO TROVATO MORTO: SI SAREBBE SUICIDATO - SECONDO IL NEW YORK POST, IL FINANZIERE 78ENNE, PIONIERE NEL BUSINESS DEL PRIVATE EQUITY, SI È SPARATO NEL SUO UFFICIO DI MANHATTAN…

THOMAS LEE

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Il finanziere miliardario statunitense Thomas Lee è stato trovato morto in quello che si sospetta essere un suicidio. L'annuncio è stato data dalla famiglia, secondo quanto riportato dai media americani. Secondo il New York Post, il finanziere 78enne, pioniere nel business del private equity, si è sparato nel suo ufficio di Manhattan ma la polizia ha precisato di non aver ancora stabilito la causa della morte.

THOMAS LEE