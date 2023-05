FINCHE' C'È SPERANZA, C'È FEDE - UNA DONNA DI FROSINONE PERDE L'ANELLO DURANTE IL VIAGGIO DI NOZZE IN MESSICO E LO RITROVA IN CANADA GRAZIE A… FACEBOOK - L'ANELLO ERA STATO NOTATO SUI FONDALI MARINI DA UN TURISTA CANADESE, CHE HA CERCATO DI RINTRACCIARE LA PROPRIETARIA NEL RESORT DOVE ALLOGGIAVA, SENZA RIUSCIRCI - A QUEL PUNTO L'UOMO HA PUBBLICATO LA FOTO DEL GIOIELLO SUI SOCIAL: IL POST È STATO NOTATO DALLA STESSA DONNA, CHE SI TROVAVA DA ALCUNI PARENTI IN QUEBEC…

FEDE NUZIALE RITROVATA GRAZIE A UN POST FACEBOOK

Estratto da “il Giornale”

[…] Uns neo sposa credeva di aver perduto per sempre la sua fede nuziale, caduta nelle acque messicane dell’oceano durante il viaggio di nozze. Invece, come per miracolo, una sposa residente a Cassino in provincia di Frosinone ha ritrovato il prezioso anello grazie ad un post su Facebook.

La fascia in oro e brillanti era stata notata sui fondali da un turista canadese, che è riuscito a recuperarla. L’uomo ha poi visto che all’interno della veretta c’era inciso un nome accanto a una data e ha capito che apparteneva ad una donna che si era sposata da poco. Per questo ha deciso di postare una foto su Facebook che in poche ore è divenuta virale. A notare il post, mentre si trovava da alcuni parenti in Canada, è stata la stessa sposa che non credeva ai propri occhi.

[…]l’uomo […] ha raccontato di aver provato a cercare all’interno del resort la proprietaria dell’anello ma senza riuscirvi. […]La coppia italiana è tornata a casa mentre l’anello è ora in possesso di un familiare residente nel Quèbec che a giugno tornerà a Cassino e lo riconsegnerà ai legittimi proprietari. […]

