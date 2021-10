9 ott 2021 20:04

FINCHE' IL DENARO NON CI SEPARI - UN NOVELLO SPOSO DI REGGIO CALABRIA NEI GUAI PER AVER PICCHIATO LA MOGLIE A TRE GIORNI DALLE NOZZE - IL DIVERBIO E' NATO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL RINFRESCO NUZIALE E PER IL DJ - L'INIZIALE DISCUSSIONE E' PERO' SFOCIATA IN UNA AGGRESSIONE - LA DONNA HA RIPORTATO GRAFFI SULLE BRACCIA E LIVIDI SUL CORPO E HA CHIAMATO LA POLIZIA - IL QUESTORE HA EMESSO UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA CHE...