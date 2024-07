26 lug 2024 08:45

FINCHE' MORTE NON CI SEPARI - TRAGICA FINE PER UNA COPPIA DI OTTANTENNI SULLA COSTA DI ALICANTE, NEL SUDEST DELLA SPAGNA - UN 87ENNE È STATO COLPITO DA UN INFARTO MENTRE NUOTAVA AL LARGO ED È RIMASTO INERTE A GALLEGGIARE. LA MOGLIE, DI 85 ANNI, SI È LANCIATA IN ACQUA PER SOCCORRERLO MA, QUANDO LO HA RAGGIUNTO E SI È RESA CONTO CHE IL MARITO NON RESPIRAVA PIÙ E PER LO SHOCK HA AVUTO A SUA VOLTA UN ATTACCO CARDIACO ED È MORTA ANNEGATA…