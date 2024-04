FINCHE' MORTE NON LI SEPARI - SONO DECEDUTI A 62 ANNI LORI E GEORGE SCHAPPELL, LA PIÙ ANZIANA COPPIA DI GEMELLI SIAMESI ANCORA CONGIUNTI - I DUE ERANO NATI CON LA FUSIONE PARZIALE DELLE LORO TESTE E CONDIVIDEVANO ALCUNE PARTI VITALI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO E IL 30% DEL CERVELLO - I DUE DIVENNERO ANCHE LA PRIMA COPPIA DI GEMELLI SIAMESI A IDENTIFICARSI IN GENERI DIVERSI, DOPO CHE NEL 2007 GEORGE DICHIARO' DI ESSERE TRANSGENDER…

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per "Il Messaggero"

Lori e George Schappell, gemelli siamesi i cui crani e cervelli erano parzialmente fusi, sono morti giorni fa a Filadelfia. Erano molto famosi per essere i siamesi vissuti più a lungo (62 anni) e per essere riusciti a mantenere vite diverse e molto attive. Uno dei due, George, era nato femmina come Lori e si chiamava Dori, ma nel 2007 ha rivelato la propria identità di genere dichiarando di sentirsi maschio. Non si conosce la ragione della loro morte, annunciata dall'agenzia di pompe funebri.

[…] Il medico che li aveva fatti nascere con taglio cesareo disse che non sarebbero sopravvissuti un anno. Poi altri medici sentenziarono che non sarebbero andati oltre i 30. Ma lo hanno fatto, adattandosi alla loro condizione e riuscendo a vivere vite separate.

Lori ha vinto trofei di bowling, George è stato un cantante country di successo. Avevano ognuno la propria camera con le loro cose. […]

LA VITA INSIEME

George, negli anni 90, aveva assunto il nome di Reba, copiandolo da quello dell'adorata Reba McEntire, una famosa cantante country da 55 milioni di dischi. Nei panni di Reba, George ha vinto nel 1997 un Los Angeles Music Award come miglior artista country, e si sente la sua voce sui titoli di coda di «Fratelli per la pelle», un film con Matt Damon, Greg Kinnear e Cher che narra la storia di due gemelli siamesi. Nel 2006, Reba aveva spiegato alla BBC: «Quando canto, Lori è come un'altra fan, tranne per il fatto che è sul palco con me, nascosta da una coperta per ridurre la distrazione».

Nel 2002 avevano partecipato al «Jerry Springer Show» un talk show incentrato sulle famiglie problematiche o disfunzionali, considerato negli Usa il miglior esempio di tv spazzatura. In quell'occasione, Lori ha detto di avere incontrato uomini per qualche piccolo scambio di affettuosità e Reba ha precisato: «Non ero lì nella mia mente. Ero lì fisicamente. Non ho guardato nulla e non ho detto nulla». La nascita di gemelli siamesi è molto rara, circa una per 100.000 nascite. Il 60% muore prima del parto o poco dopo.

La scienza cerca ancora di scoprire come avvenga l'unione dei feti. Ci sono due teorie prevalenti: la prima è la «fissione», nella quale un singolo ovulo fecondato non si divide completamente durante la formazione di gemelli identici. La seconda è la «fusione», nella quale due ovuli fecondati si uniscono. […] In un documentario del 1997 era stato chiesto a Lori e Dori se avessero mai sentito il desiderio di separarsi. «No - aveva risposto Lori -. Non bisogna separare quello che è stato unito». […]

