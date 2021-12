FINCHÈ COVID NON CI SEPARI – SONO MORTE A DIECI GIORNI DI DISTANZE DUE AMICHE NO VAX DI NAPOLI CHE, DOPO AVER CONTRATTO IL COVID, AVEVANO INIZIANO A CURARSI A CASA DA SOLE: LA 71ENNE, CON UNA PRECEDENTE PATOLOGIA, SI È AGGRAVATA ED MORTA QUASI SUBITO. LA 54ENNE HA LOTTATO PER 10 DIECI GIORNI, MA NON CE L’HA FATTA – GLI AMICI LE RICORDANO COME “DUE NO VAX CON LA TESTA DURA” E C’È CHI RACCONTA CHE NON SI METTEVANO NEMMENO LA MASCHERINA PERCHÉ…

Giuseppe Cozzolino per www.fanpage.it

Francesca Conte e Cinzia Imparato, amiche no vax morte di covid

Sono morte a distanza di pochi giorni Cinzia Imparato e Francesca Conti, due amiche entrambe non vaccinate e con posizioni critiche verso il vaccino: hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polmonite bilaterale che è la conseguenza più violenta e più letale tra quelli portati dal SARS-CoV-2, una minaccia costante soprattutto per chi sceglie di non vaccinarsi.

Si erano ammalate e, inizialmente, avevano provato a curarsi da sole, in casa. Ma non è bastato: Francesca si aggravata subito, anche per una precedente patologia connessa al diabete, poi è toccato a Cinzia, di Castellammare di Stabia, risultare positiva e finire ricoverata al Cotugno di Napoli.

Proprio Francesca, 71 anni, è stata la prima ad andarsene lo scorso 22 novembre. Poi è toccato a Cinzia, 54 anni, appena dieci giorni dopo. Un tragico destino le ha accomunate, dopo aver condiviso assieme le strade della vita. "Siamo amiche da 13 anni, non ci lasceremo mai", aveva scritto Francesca sui social, senza poter prevedere che sarebbe andata proprio così, e che la morte le cogliesse praticamente assieme, portandole via a breve distanza l'una dall'altra. "Due no vax con la testa dura", le definiscono alcuni amici sui social, ma anche "splendide donne con la gioia di vivere".

Ma c'è anche chi batte il pugno proprio contro le loro posizioni duramente no vax: “Due no vax agguerrite, non portavate nemmeno la mascherina perché non credevate a questa maledetta pandemia”.

E c'è chi, al cordoglio, ha aggiunto anche un rammarico ed un avvertimento a chi non è ancora vaccinato a provvedere quanto prima, piangendo le amiche perdute proprio perché non vaccinate: "Con due cape vostre purtroppo non c'è stato nulla da fare".

