“SE VUOI IL CAMBIAMENTO NON PUOI GOVERNARE CON IL PD” - SALVINI HA COMINCIATO A FARE IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE: “INORRIDISCO ALL’IDEA CHE QUALCUNO VOGLIA RIMONTARE PER LE POLTRONE QUELLO CHE ABBIAMO SMONTATO FATICOSAMENTE IN UN ANNO. È IL CLASSICO RIBALTONE ALL’ITALIA. LA VIA MAESTRA È IL VOTO” - “PRIMA O POI IL GIUDIZIO DEL POPOLO ARRIVA. NON SIAMO NATI PER OCCUPARE POLTRONE SENZA IDEALI. IL RIBALTONE ERA PRONTO DA TEMPO. SE IL M5S SI SCOPRE COSTOLA DEL PD, BASTAVA CHE LO DICESSE PRIMA” – VIDEO