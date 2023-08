FINCHÉ NO NON VI SEPARI - DURANTE UN MATRIMONIO CIVILE IN VENEZUELA, UNA DONNA RISPONDE "NO" PER SCHERZO ALLA DOMANDA "VUOLE PRENDERLO COME SUO SPOSO?" E LE NOZZE VENGONO ANNULLATE! - NON È BASTATO CHE LA DONNA SI SIA CORRETTA SUBITO DOPO: I DUE PICCIONCINI ORA DOVRANNO CONCORDARE UN'ALTRA DATA - C'È UNA SPIEGAZIONE GIURIDICA: GLI SCHERZI NON SONO AMMESSI PERCHÉ A VOLTE, LE PERSONE...

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba ? pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

Estratto da www.leggo.it

sposa dice no per scherzo al suo matrimonio e LE NOZZE VENGONO ANNULLATE

Si è rovinata da sola quello che viene definito da sempre "il giorno più bello della mia vita". Miriam, la sposa in questione, durante la celebrazione del matrimonio in forma civile a Caracas, in Venezuela, ha voluto fare uno scherzo al suo Danilo. Alla domanda: «Vuole prenderlo in sposo?» lei ha detto "no", seguito da un immediato "sì" per smontare lo scherzo. […]

Il responsabile del Registro Civile locale ha detto: «No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data». […] Sui commenti nel video pubblicato su TikTok […]c'è anche la spiegazione giuridica della giusta scelta fatta dall'officiante: «Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire "sì" senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo»

