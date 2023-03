26 mar 2023 15:20

FINCHÉ TRUFFA NON CI SEPARI – LEGGETE COSA SI ERA INVENTATA QUESTA COPPIA DI ROMA PER TRUFFARE LO STATO: LUI HA RICONOSCIUTO TRE FIGLI NON SUOI, PER OTTENERE BONUS BEBÈ NON DOVUTI, ASSEGNI TEMPORANEI E ANCHE UN REDDITO DI CITTADINANZA MAGGIORATO. LEI, INVECE, HA FINTO DI ESSERE COMPLETAMENTE CIECA, PER INTASCARE LA PENSIONE DI INVALIDITÀ TOTALE DALL'INPS – ORA MARITO E MOGLIE, TRUFFATORI DI PROFESSIONE, SI TROVANO A…