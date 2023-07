LA FINE DEI COJONI - ERANO "IMPAURITI PER DOVE IL MONDO STESSE ANDANDO" E HANNO PROVATO A ISOLARSI, A VIVERE A MARGINE DELLA CIVILTÀ, NEL DESERTO DEL COLORADO. COME E’ FINITA? SONO MORTI DI FAME. E' LA TRISTE STORIA DI DUE DONNE E UN RAGAZZO DI 14 ANNI, RINVENUTI CADAVERI IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE IN UN'AREA DESERTICA DELLA CONTEA DI GUNNISON…

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Erano "impauriti per dove il mondo stesse andando", ha raccontato una parente, e avevano provato a isolarsi, a vivere a margine della civiltà, nel deserto, ma sono morti di fame. E' la storia di due donne e un ragazzo, rinvenuti cadaveri in avanzato stato di decomposizione lo scorso 9 luglio in un'area desertica della contea di Gunnison, in Colorado, secondo quanto ricostruito dalla sorellastra dopo la loro identificazione, avvenuta ora.

Secondo fonti informate citate dal media locale The Gazette, sono tre membri della stessa famiglia: Rebecca Vance, di 42 anni, la sorella Christine Vance, di 41 anni, e il figlio quattordicenne di Rebecca. I tre, secondo quanto ha raccontato allo stesso media una loro congiunta, Trevala Jara, sorellastra di Rebecca e Christine, erano partiti per "vivere fuori dalla rete" di contatti sociali e avevano cercato di isolarsi, allontanandosi il più possibile dalla civiltà. "Rebecca aveva molti timori per il modo in cui pensava il mondo stesse andando", ha spiegato Jara, che è cresciuta con Christine e Rebecca.

"In realtà cercava di salvare suo figlio e nostra sorella", ha aggiunto. All'inizio di agosto, un paio di giorni prima della partenza per Gunnison, le sorelle Vance si erano fermate a casa di Jara per lasciare alcuni beni di famiglia e "per salutarci", a detta della sorellastra, che con suo marito Tommy tentò di convincerli a non partire. "Abbiamo provato a fermarli", ha assicurato Jara a The Gazette.

"Ma non ci hanno ascoltato. Avevano deciso di andarsene, senza dirci dove fossero diretti". Jara era preoccupata che le sorelle e il nipote potessero trovarsi in pericolo, poiché non avevano esperienza di sopravvivenza all'aperto. "Non puoi andare su Internet e guardare video su come vivere fuori dalla civiltà, e poi farlo davvero, se non hai esperienza", ha osservato Jara. "Non puoi farlo. Sono morti di fame perché non erano preparati", ha aggiunto.