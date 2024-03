5 mar 2024 09:12

FINE CORSA PER LA TALPA - JACK TEIXEIRA, L'AVIERE DELL'AERONAUTICA AMERICANA ARRESTATO PER UNA DELLE PIÙ GRANDI FUGHE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE DEL PENTAGONO, HA PATTEGGIATO LA CONDANNA A 16 ANNI DI CARCERE - IL 22ENNE SI È DICHIARATO COLPEVOLE DI TUTTI E SEI I CAPI D'IMPUTAZIONE E, IN CAMBIO, I PROCURATORI NON GLI CONTESTERANNO ULTERIORI CAPI DI IMPUTAZIONE - TEIXEIRA HA STAMPATO CENTINAIA DI DOCUMENTI RISERVATI E NE HA PUBBLICATO LE IMMAGINI SULLA PIATTAFORMA “DISCORD” PRIMA DI ESSERE ARRESTATO