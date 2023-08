LA FINE DELL'AMORE TRA MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI NON RESTA CONFINATO IN CAMERA DA LETTO: POTREBBE AVERE EFFETTI SUGLI AFFARI – TREMANO I 153 DIPENDENTI DELLA SAVIO, SOCIETA’ DI CUI SEYMANDI E’ CEO, CHE E’ STATA SALVATA GRAZIE AI BUONI UFFICI E AGLI AMICI DI SEGRE – “REPUBBLICA” SVELA: “SAREBBERO STATI I FIGLI DEL COMMERCIALISTA, CHE AVEVANO RAPPORTI PESSIMI CON LA FUTURA MOGLIE, A METTERLO IN GUARDIA RISPETTO ALLE FREQUENTAZIONI DI LEI E ANCHE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ. METTENDO SUL TAVOLO ANCHE PROVE CONCRETE. E SAREBBE PER QUESTO, ANCHE PER RIAVVICINARSI AI FIGLI, CHE LUI AVREBBE OPTATO PER METTERE FINE AL RAPPORTO IN UNA MANIERA DEL TUTTO ANOMALA”

Estratto dell’articolo di Diego Longhin per www.repubblica.it

Una vicenda pruriginosa che agita l’estate dei salotti torinesi, ma non solo. Ci sono 153 persone, dipendenti della Savio di Chiusa San Michele, che seguono con ansia le vicende della ormai ex coppia Massimo Segre e Cristina Seymandi, rapporto interrotto bruscamente durante la festa in cui il commercialista […] avrebbe dovuto annunciare le nozze proprio con Seymandi.

Gli intrecci, non solo amorosi, tra i due si sono saldati anche negli affari. E ora i dipendenti del gruppo, specializzato in accessori per serramenti e rilanciato anche grazie a risorse pubbliche, vorrebbero sapere quale sarà la loro fine.

Sarebbero stati i figli dello stesso Segre, che avevano rapporti pessimi con la futura moglie, a metterlo in guardia rispetto alle frequentazioni di lei e anche alla gestione delle attività. Mettendo sul tavolo anche prove concrete. E sarebbe per questo, anche per riavvicinarsi ai figli, che Segre avrebbe optato per mettere fine al rapporto in una maniera del tutto anomala.

Massimo Segre, classe 1959, commercialista, banchiere ed esperto di finanza, è l’erede della famiglia Segre. Franca Bruna Segre è stato un volto storico del mondo finanziario della Mole, basta ricordare la Banca Intermobiliare. Il figlio ha ereditato lo studio alla Crocetta, il quartiere bene di Torino, in via Valeggio 41.

È poi consigliere di amministrazione in Directa Sim, azienda che si occupa di trading online di cui è uno dei fondatori. Società in cui fino a pochi mesi fa aveva un ruolo anche l’ex Seymandi. Il professionista siede anche nel cda della società editrice del quotidiano Domani ed è presidente della Fondazione Ricerca Molinette Onlus, ente filantropico legato all’ospedale principale di Torino nato per volontà della madre. Anche Seymandi è entrata nel cda della Onlus.

[…] Seymandi, figlia del noto commercialista Roberto Seymandi (scomparso nel 2021 dopo che lo studio Pitagora è fallito nel 2020) […] nel novembre 2022, è diventata ceo del gruppo Savio. Operazione che è riuscita attraverso il salvataggio di Savio Thesan Spa, società che al 31 dicembre 2021 secondo le visure aveva ricavi per 24,5 milioni e perdite per 2,8 milioni, in cui è entrata attraverso la Hope srl.

Si tratta di una società costituita nel 2020, della quale Seymandi ha preso la quota di maggioranza dal figlio di Massimo, Giulio, nel 2021. La Savio Thesan in gergo viene considerata un’azienda decotta. Ora invece, grazie anche a 2 milioni di euro arrivati tramite un bando di Finpiemonte, naviga in buone acque. Insomma, ha avuto il merito di salvare anche 153 posti di lavoro, ma vista la situazione attuale i dipendenti si chiedono per quanto durerà.

I soldi sono arrivati grazie al progetto di salvataggio […] presentato dalla Hope Srl per rilevare la Savio Thesan Spa, che produce serramenti. Nella Hope c’è anche Vittorio Moscatelli, rappresentante della Filizit De Bec, una società con sede nel comasco che si occupa di compravendita di immobili, ma soprattutto amministratore delegato della Ipi, la cassaforte del finanziere torinese.

Ad asseverare il rendiconto di bilancio 2021 di Hope è Massimo Segre, il quale nel 2021 controllava la Savio Thesan attraverso la Fp Holding, che ha sede in via Valeggio 41. Poco dopo, la Savio Thesan andò in concordato preventivo, la Fp in liquidazione, dal 22 febbraio 2022, e arrivò la Hope controllata da Cristina Seymandi che era già legata a livello sentimentale con il commercialista-banchiere. Il salvataggio però ha funzionato ed ora l’azienda pare non avere problemi. Anzi. I lavoratori sono preoccupati dal fatto che le questioni sentimentali di Seymandi possano mandare di nuovo in crisi l’azienda.

