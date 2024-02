LA FINE DELL’“IRA” – È MORTA A 83 ANNI LA PRINCIPESSA IRA VON FURSTENBERG, ATTRICE, DESIGNER, ICONA DEGLI ANNI ’60 - MOLTO AMATA DALLO ZIO GIANNI AGNELLI, HA RECITATO IN CIRCA TRENTA FILM, DIRETTA DA REGISTI COME ALBERTO LATTUADA, MAURO BOLOGNINI, LAMBERTO BAVA – MICHELE MASNERI: “RAPPRESENTA UNO DEI MISCHIONI PIÙ INTERESSANTI CHE IL NOVECENTO ITALIANO ABBIA CREATO, CON UNA FUSIONE AUSTRO-TORINESE-ROMANA. FIGLIA DI CLARA AGNELLI E DEL PRIMO MARITO, IL PRINCIPE TEDESCO TASSILO, AUSTRIACO SQUATTRINATO...” - IL RUOLO NEL "PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI PRIMARIO DELLA CLINICA VILLA CELESTE CONVENZIONATA CON LE MUTUE” CON SORDI - VIDEO

Angelo Vitolo per www.lidentita.it – estratti

Di nobile lignaggio, attrice, designer, icona degli anni ’60: all’età di 83 anni è morta Ira von Furstenberg. Per tanti solo “Ira”, per quasi tutti Ira Fustenberg, con la cronaca gossip per tanti anni a trascurare la preposizione che indicava la sua origine preferendo inseguire il racconto dei suoi amori.

Nell’ottobre scorso, il suo ultimo riconoscimento, il Capri Person Award 2023. Il suo nome completo era Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg. Era nata a Roma il 17 aprile 1940 dal principe Tassilo Fürstenberg figlio di Karl Emil Fürstenberg, secondo nato della casata dei principi originari della Foresta Nera. La madre era Clara Agnelli, sorella di Gianni. Per lei due matrimoni, il primo – era quindicenne – con Alfonso di Hohenlohe – Langenburg da cui ebbe Christoph e Hubertus. Il secondo con Francesco Pignatari, detto Baby. Relazione che la catapultò nella cronaca della Roma che finiva nei cinegiornali e sui settimanali che raccontavano quegli anni.

Ira frequentava e animava i salotti, disegnava gioielli, recitava – circa trenta i suoi film – con registi italiani del calibro di Alberto Lattuada, Mauro Bolognini, Lamberto Bava.

Michele Masneri per “Il Foglio” - Estratti

Rappresenta certamente uno dei mischioni più interessanti che il Novecento italiano abbia creato, con una fusione austro-torinese-romana, Ira Fürstenberg, nome completo Sua Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, nata a Roma nel 1940, ivi residente, dopo una vita abbastanza variegata. Figlia di Clara Agnelli e del primo marito, il principe tedesco Tassilo, austriaco squattrinato. Lui ambiva a un ruolo in Fiat (ma il suocero Senatore: è un principe? Che faccia il principe), lei fu fotografata da Helmut Newton e Cecil Beaton, lavorò con Diana Vreeland e soprattutto in “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”, sequel della saga sordiana, in cui faceva la dottoressa Olivieri, assistente dell’avido chirurgo Azzarini interpretato peraltro dal secondo marito di sua madre, Giovanni Nuvoletti.

Era molto amata dallo zio Gianni Agnelli, ha avuto una vita anche dolorosa, col fratello Egon (che ha poi generato la dinastia belga-americana delle wrap dress con Diane Fürstenberg) perito prematuramente, come il figlio Cristoph.

Adesso viene celebrata da una “lavish photographic biography” [...] per HarperCollins, “Ira: the Life and Times of a Princess”, dove in cambio di 50 sterline si avrà, per mano del biografo Nicholas Foulkes, “una moderna fiaba che comincia nel 1955 quando la impossibilmente bella principessa finisce sotto i riflettori sposando il principe Alfonso di Hohenlohe-Langenburg alla scandalosa età di quindici anni”, proclama il comunicato stampa, “e il loro matrimonio fu un sogno che divenne realtà, si svolse a Venezia, dove la coppia arrivò in chiesa in gondola” (cosa abbastanza normale in una città senza macchine). [...]

