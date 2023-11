15 nov 2023 16:14

ALLA FINE HA VINTO SALVINI – MAURIZIO LANDINI CONFERMA CHE LO SCIOPERO DI VENERDÌ SARÀ RIDOTTO DA 8 A 4 ORE, PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE DEI TRASPORTI. DOPO LA PRECETTAZIONE DECISA DA SALVINI, I LAVORATORI AVREBBERO RISCHIATO SANZIONI ECONOMICHE E PENALI: “SIAMO PERSONE RESPONSABILI E PRENDIAMO ATTO”. VISTO CHE SONO TANTO RESPONSABILI, LA PROSSIMA VOLTA PERCHÉ NON FANNO UNO SCIOPERO IN MEZZO ALLA SETTIMANA, E NON DI VENERDÌ PER FARE PONTE?