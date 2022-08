LA FINE DEL MONDO SI AVVICINA - VLADIMIR PUTIN TORNA A MINACCIARE L’OCCIDENTE: “NON CI POSSONO ESSERE VINCITORI IN UNA GUERRA NUCLEARE, E NON DOVREBBE MAI ESSERE SCATENATA. SOSTENIAMO UNA SICUREZZA UGUALE E INDIVISIBILE PER TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITÀ MONDIALE” – IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU, GUTERRES: “BASTA UN ERRORE DI CALCOLO PER L’OLOCAUSTO NUCLEARE…”

PUTIN,NON POSSONO ESSERCI VINCITORI IN UNA GUERRA NUCLEARE

(ANSA) - "Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia di stampa statale russa Tass. "Partiamo dal fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata, e sosteniamo una sicurezza uguale e indivisibile per tutti i membri della comunità mondiale", ha dichiarato Putin secondo la Tass.

ONU, BASTA UN ERRORE DI CALCOLO PER L'OLOCAUSTO NUCLEARE

(ANSA) - "Basta un errore di calcolo per l'olocausto nucleare". E' l'avvertimento lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

