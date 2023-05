5 mag 2023 13:24

LA FINE, SUL PIU' BELLO - UN TIFOSO DEL NAPOLI È MORTO DI INFARTO NELLA STAZIONE DI UDINE MENTRE STAVA TORNANDO A CASA DOPO LA PARTITA TRA I PARTENOPEI E I BIANCONERI - L'UOMO, RESIDENTE IN AUSTRIA, STAVA PER PRENDERE IL TRANO QUANDO SI È ACCASCIATO A TERRA E NONOSTANTE L'INTERVENTO DEL PERSONALE SANITARIO, NON CE L'HA FATTA…