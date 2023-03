10 mar 2023 14:06

ALLA FINE QUELLO DI DIABOLIK RESTA UN OMICIDIO SENZA MANDANTI! I PM ALZANO BANDIERA BIANCA: CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER ALESSANDRO CAPRIOTTI, LEANDRO BENNATO E GIUSEPPE MOLISSO, PEZZI GROSSI DELLA MALA ROMANA, INDICATI COME COLORO CHE SI SAREBBERO ACCORDATI PER FAR UCCIDERE PISCITELLI: “LE PROVE RACCOLTE SONO INSUFFICIENTI” – I LEGAMI CON L’ESECUTORE MATERIALE DELL’OMICIDIO...