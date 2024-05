ALLA FINE LA RAI MELONIANA RINCULA: RIPESCA IL “MARTIRE” SAVIANO – LO SGOMORRATO ANNUNCIA CHE IL SUO PROGRAMMA ”INSIDER”, GIÀ REGISTRATO E PRONTO DA UN ANNO, ANDRÀ IN ONDA A SETTEMBRE SULLA TV PUBBLICA: “È MERITO DELL’ASSOCIAZIONE FAMILIARI DELLE VITTIME DI MAFIA, DI ARTICOLO 21 E DI WIKIMAFIA, PERCHÉ HANNO MARTELLATO PER OTTENERE UNA RISPOSTA DALL’AZIENDA: PERCHÉ AVETE BLOCCATO ‘INSIDER?’. LA RAI PER UN ANNO NON DAVA RISPOSTE…”

Il programma Insider di Roberto Saviano andrà in onda a settembre. Lo ha annunciato lo scrittore, che al Salone ha presentato il suo nuovo libro Noi due ci apparteniamo (Fuoriscena) e ha partecipato al ricordo di Michela Murgia; a margine, l’annuncio del ritorno nel palinsesto Rai del programma, pronto per andare in onda ma bloccato da un anno.

«È merito — ha affermato Saviano — dell’Associazione Familiari delle Vittime di Mafia, di Articolo 21 e di WikiMafia, perché non hanno mai smesso di martellare per ottenere una risposta dall’azienda: perché avete bloccato Insider?».

L’autore ha svelato alcuni retroscena della vicenda: «La Rai per un anno non dava risposte, perché la violazione del codice etico non c’è stata. Vincenzo Agostino — che ha avuto suo figlio Nino ammazzato da Cosa nostra insieme alla moglie che aspettava un bambino e ha sempre chiesto giustizia senza mai ottenerla — una settimana fa, poco prima di morire, ha scritto una lettera, con l’Associazione, in cui chiedeva di Insider ».

Sui tempi della messa in onda, Saviano ha detto: «Torna a settembre. È una vittoria. La Rai non l’avrebbe mai concesso, ma l’abbiamo costretta con questa pressione costante, e ciò dimostra che da soli non si va da nessuna parte» […]

Sui temi della libertà di espressione e della censura, ha proseguito: «La libertà di espressione non è garantita, è conquistata. Hanno fermato Insider un anno senza motivo. Era montato, registrato e già presentato a luglio scorso ai palinsesti».

A chi gli ha chiesto a cosa attribuisse il «fermo», ha risposto: «È drammatico, ma è dovuto alla questione economica. Mancano i soldi per l’editoria, l’informazione è in mano ai social, a influencer, divulgatori. Nella penuria di risorse, i fondi veri per fare informazione ed editoria li ha lo Stato, e quindi sei naturalmente prono. Se lo Stato è populista chiederà un maggiore allineamento. Ma questo è il vero problema, la crisi.

Quando su Rai3 facevo share altissimi, era difficilissimo censurare. Ora tutti hanno bisogno dei finanziamenti dello Stato e quindi accarezzano chiunque sia al potere. Farebbero lo stesso anche con un altro governo, ma questo esecutivo pretende fedeltà cieca, totale. Questa è la differenza». […]

