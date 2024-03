ALLA FINE SARÀ IL MAGGIORDOMO A INCASTRARE JAKI? – IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA RESTITUITO A JOHN ELKANN PARTE DEI DOCUMENTI SEQUESTRATI NELL’INCHIESTA SULLA RESIDENZA FISCALE DI MARELLA AGNELLI. MA AI PM RESTA IL FALDONE SUI COLLABORATORI DOMESTICI CHE IL RAMPOLLO DI CASA ELKANN AVEVA ASSUNTO, SALVO LICENZIARLI IN MASSA DOPO LA MORTE DELLA NONNA – SECONDO L’ACCUSA, SAREBBE STATO UN ESCAMOTAGE PER DISSIMULARE LA REALE RESIDENZA DI "LADY FIAT" A VILLA FRESCOT, SULLE COLLINE TORINESI, E NON IN SVIZZERA...

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “Il Messaggero”

JOHN ELKANN

«Faldoni relativi al personale dismesso». È questa una delle prove portanti dell'inchiesta sull'eredità contesa degli Agnelli sequestrate lo scorso 8 febbraio dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino. Il Tribunale del riesame, ieri, ha deciso che resti nella disponibilità degli inquirenti, perché potrebbe essere utile a dimostrare la tesi accusatoria della Procura subalpina, secondo cui John Elkann si sarebbe prestato ad assumere «alle proprie dipendenze, ovvero in seno alle società Fca Security e Stellantis Europa, dietro il suggerimento del consulente fiscale Gianluca Ferrero, assistenti e collaboratori che negli anni hanno prestato il proprio servizio a favore» di Marella Caracciolo.

JOHN ELKANN E MARELLA CARACCIOLO

Subito dopo la sua morte, avvenuta il 23 febbraio 2019, Jaki ha infatti licenziato quasi tutti i domestici al servizio della nonna (salvandone solo uno o due), a dimostrazione che i contratti di assunzione da lui firmati sarebbero stati un escamotage per dissimulare la reale residenza di "lady Fiat" a villa Frescot, sulle colline torinesi. Marella, simulando - secondo i pm - di abitare stabilmente in Svizzera, non ha dovuto pagare nel nostro Paese le tasse sull'eredità lasciatale dal marito Gianni Agnelli e che lei, a sua volta, ha lasciato ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann.

MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO

Restano sotto sequestro - si legge nel provvedimento firmato dal giudice estensore Giancarlo Capecchi - anche gli «accordi dott. Ferrero post decesso», i documenti medici utili a ricostruire i ricoveri della Caracciolo in cliniche private presenti sul territorio italiano, la cartella «successioni 2019», il faldone sui controlli fiscali, la corrispondenza con il notaio svizzero Urs von Grünigen (anche lui indagato) che ha sottoscritto il testamento di Marella e la busta sospetta con su scritto «Chalet Icy... Lauenen». È il villino del Canton Berna (che prendeva il nome dal suo cane preferito: Chalet Icy) in cui la vedova dell'Avvocato avrebbe fissato la sua residenza fittizia.

gianni e marella agnelli

Secondo l'esposto presentato a dicembre del 2022 da Margherita Agnelli alla Procura di Torino, sua madre stava a Lauenen non più di 68 giorni l'anno, mentre ne passava in media 189 in Italia. La battaglia legale che la vede contrapposta ai tre figli avuti con l'ex marito Alain Elkann è iniziata quando si è resa conto che le sarebbero stata nascosta una parte cospicua dell'eredità dei genitori.

Effettivamente, dalle indagini eseguite finora, è emersa «l'esistenza di ulteriori beni, produttivi di reddito, derivanti dall'eredità del senatore Giovanni Agnelli, detenuti da società terze (tra cui le offshore Bundeena Consulting e Sikestone Invest con sede nelle Isole Vergini Britanniche, ndr) collocate in paradisi fiscali, di cui Marella Caracciolo è risultata essere titolare effettiva».I finanziari non hanno trovato gli originali del testamento del 12 agosto 2011 e delle due aggiunte fatte nel 2012 e nel 2014, e sospettano - sulla base di una perizia calligrafica - che le firme di Marella su quei documenti siano apocrife.

JOHN ELKANN E MARGHERITA AGNELLI

Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dai legali di John Elkann e Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia, il Tribunale del riesame di Torino ha disposto poi che vengano restituiti i telefonini, i computer e gli altri device presi in consegna dalla Guardia di Finanza l'8 febbraio; cosa che porterà ad annullare gli "accertamenti tecnici irripetibili" sugli apparecchi in programma per venerdì prossimo. [...]

JOHN, LAPO, ALAIN E GINEVRA ELKANN gianni e marella agnelli JOHN ELKANN CON LA MADRE MARGHERITA AGNELLI AL SUO MATRIMONIO CON LAVINIA BORROMEO