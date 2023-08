ALLA FINE SCOPRIAMO CHE MUSK CAZZEGGIAVA SULL'INCONTRO DI LOTTA CON ZUCKERBERG. E PENSARE CHE IL MINISTRO SANGIULIANO AVEVA PURE ABBOCCATO OFFRENDOGLI IL COLOSSEO COME ARENA - LO SVALVOLATO MILIARDARIO PROVOCA IL FONDATORE DI FACEBOOK: “HO SCHERZATO SU X SU UN COMBATTIMENTO CON ZUCK. LUI HA RISPOSTO ‘INVIAMI LA POSIZIONE’. L'ITALIA HA GENTILMENTE OFFERTO IL COLOSSEO. ZUCK HA RIFIUTATO. HO SUGGERITO LA SUA CASA COME ‘SPAZIO SICURO’. MA LUI, TRAGICAMENTE, STAVA ‘VIAGGIANDO’. C'È UN POSTO IN CUI COMBATTERÀ?” - NON SOLO IL MIBAC, ANCHE I COMUNI ITALIANI HANNO FATTO UNA IMPROBABILE GARA PER OSPITARE L'EVENTO…

TWEET DI ELON MUSK DEL 16 AGOSTO 2023

Riepilogo sul combattimento:

elon musk mark zuckerberg

Ho scherzato su X su un combattimento con Zuck.

Zuck ha poi detto "INVIAMI LA POSIZIONE".

L'Italia ha gentilmente offerto il Colosseo.

Zuck ha rifiutato.

Ho suggerito la sua casa come "spazio sicuro".

Tragicamente, lui stava "viaggiando".

C'è un posto in cui combatterà?

MUSK-ZUCKERBERG COME BEN HUR

Estratto dell'articolo di Pierangelo Sapegno per “La Stampa”

elon musk mark zuckerberg

Se il Colosseo non va bene, ecco che appare Cinecittà. «Il set di Ben Hur è la sua location ideale, l'impero sullo sfondo e non si rischiano i monumenti». Che vuoi di più? Il bello è che Cinecittà non è da sola perché è partita una vera e propria gara, come se questa disfida la volessero improvvisamente tutti.

La sceneggiata quasi un po' irriverente per portare «nell'antica Roma» la scazzottata del secolo fra Elon Musk e Mark Zuckerberg prosegue così, come si conviene nelle sfide di questo genere, con qualche offesa reciproca e grandi manifestazioni di entusiasmo sparse per il suolo della Serva Italia effigiata da Dante, dal Nord al Sud, dal Veneto asburgico giù fino alle borboniche Calabria e Sicilia.

tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg

[...] nel frattempo il ceo di Meta, Zuckerberg, ha cominciato a frenare, addossando tutte le colpe al rivale, il patron di Tesla: «Elon non conferma la data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede di fare un round di pratica nel mio cortile - ha scritto in un post su Thread -. Penso che possiamo essere tutti d'accordo che Elon non è serio. Se Elon volesse davvero una data reale, sa come contattarmi». E ancora: «Sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarò d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato».

[...] Dopo il no del Colosseo, l'arena ideale per i novelli gladiatori, Cinecittà World, il parco tematico del cinema nostro, ha deciso di candidare ufficialmente per la sfida il set cinematografico di Ben Hur, «che più testimonia la grandezza dell'Impero Romano, con le infrastrutture pronte a ospitare decine di migliaia di persone, evitando nel contempo qualsiasi rischio legato ai monumenti storici», come ha detto l'ad Stefano Cigarini.

mark zuckerberg 8

Dietro Cinecittà tutti gli altri. Tra le location l'Arena di Verona, che fa già da cornice a decine di concerti e eventi con una capienza di ventimila spettatori. Così come Ostia Antica, il porto del litorale romano. Altri invocano Firenze. Mentre salgono le quotazioni di Pompei, soprattutto, antica città romana ai piedi del Vesuvio che ospita un parco archeologico adatto a creare l'atmosfera vagheggiata dai due rivali nella loro megalomania.

Altra location indicata è quella di Taormina, con il suo suggestivo Teatro antico che potrebbe essere un palcoscenico gradito per la disfida. Poi ci sono quelli che si candidano a gran voce. Dalla Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto s'è fatto avanti con decisione: «La terra culla dei Bronzi di Riace ha tutte le carte in regola per accogliere questo avvenimento».

mark zuckerberg 7

Seguito a ruota dalla Basilicata, che nella persona del sindaco di Grumento Nova, Potenza, Antonio Imperatrice, ha segnalato il parco archeologico di Grumentum, con tanto di anfiteatro e teatro. «Sarebbe un bel segnale per valorizzare l'entroterra lucano e il suo patrimonio archeologico». Proprio in quelle bande, nel 207 avanti Cristo, Annibale si scontrò con l'esercito romano in un'epica battaglia. [...]

