Matthew Perry è morto la scorsa settimana, lasciando i fan e gli amici nello sconforto. Il "Chandler" di Friends è stato trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles. Non sono ancora chiare le cause del decesso. L'autopsia definitiva, con la certezza di ciò che è successo, si avrà solo tra qualche mese. Nella sua vita, forse complice la lunga lotta con la dipendenza da droga e alcol, non si era mai sposato, né aveva avuto mai figli. Dunque, chi riceverà il suo patrimonio, stimato in 120 milioni di dollari?

Il successo planetario di Friends, oltre a lanciare le carriere dei cinque protagonisti, li ha resi tra le star più pagate nella storia delle serie tv. Nelle ultime stagioni il cachet degli attori è arrivato fino a 1 milione a puntata.

Nonostante una vita fatta di eccessi, Matthew Perry ha tenuto da parte un patrimonio considerevole, stimato in 120 milioni secondo "Hello Magazine". Dopo la sua morte, si è aperta la questione dell'eredità. Non è chiaro se l'attore avesse preparato un testamento, ma con una fortuna del genere, difficile immaginare il contrario.

I genitori Suzanne Perry e John Bennett Perry sono ancora in vita. Matthew aveva un ottimo rapporto con loro (soprattutto con la mamma) ed è facile immaginare che parte dei soldi e delle proprietà di "Chandler" andrà a loro. Se l'attore non avesse preparato un testamento, allora l'intero patrimonio andrebbe ai genitori, diviso in egual misura. Possibili eredi anche i cinque fratelli: Caitlin, Emily, Will, Madeline (da parte di madre) e Maria (da parte di padre).

Secondo alcune persone vicine all'attore, non è da escludere che possa aver destinato parte del patrimonio ad associazioni che si occupano di aiutare persone che hanno problemi con alcol e droga. […]

Il cast di Friends continua a incassare 20 milioni l'anno di royalties. Finché la serie tv sarà riprodotta sulle varie piattaforme streaming e in televisione, gli incassi non cambieranno (e con la morte di Matthew Perry potrebbero addirittura aumentare). […]

