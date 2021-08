E DALLA E DALLA, ALLA FINE TI PRENDONO! -VANDALIZZATA LA STATUA DI LUCIO DALLA A BOLOGNA: NELLA NOTTE QUALCHE VANDALO HA PRESO DI MIRA LA SCULTURA, INAUGURATA IL 10 LUGLIO, PORTANDOSI VIA GLI OCCHIALI DAL VOLTO DEL CANTAUTORE – ORA È PARTITA LA CACCIA AL TEPPISTA, RIPRESO DALLE TELECAMERE DI… - VIDEO

Lucio Dalla senza occhiali. Si fa fatica ad immaginarlo. Eppure è questa l’immagine restituita ieri mattina a Bologna dalla scultura del cantautore in piazza Cavour, davanti alla sede bolognese dela Banca d’Italia, che probabilmente nella notte è stata presa di mira da alcuni vandali che ne hanno saccheggiato appunto gli occhiali, staccandoli e portandoseli via. Chissà poi per farne cosa.

Non c’è rispetto insomma, nemmeno per la memoria di Lucio Dalla. La statua dell’indimenticato e indimenticabile cantautore bolognese era stata inaugurata in piazza Cavour meno di un mese fa, lo scorso 10 luglio. Tanto è stato sufficiente prima che qualcuno decidesse di rovinare con un atto di vandalismo l’opera di Antonello Paladino.

È stato proprio l’autore della scultura raffigurante Dalla a segnalare l’atto di vandalismo al Comune ieri mattina, dopo essere stato avvertito da Nausica, la moglie di Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla che vive da anni in Grecia e che ha finanziato la realizzazione dell’opera, successivamente donata al Comune di Bologna. Comune che si è infatti subito attivato per ripristinare la scultura. Contemporaneamente è partita la caccia ai teppisti che hanno commesso l’atto vandalico.

Una ricerca per cui potrebbero fornire un prezioso contributo le telecamere di videosorveglianza installate in piazza Cavour, lì dove Lucio Dalla, al civico 2, era noto e cresciuto.

